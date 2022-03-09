“إباحي بأيدي فلسطينية”.. فيلم “صالون هدى” يفجر غضباً واسعاً بقصته الحقيقية الجريئة ومشاهده الحميمية!

وطن – أثار فيلم “صالون هدى”، الذي تم عرضه تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، غضباً واسعاً بين الفلسطينيين، بسبب المشاهد الإباحية التي يحتويها.

هاني أبو أسعد

وتم عرض فيلم “صالون هدى” للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد. في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة تحت شعار (نساء من أجل القيادة). والذي أطلقته جمعية بيروت السينمائية.

ويلعب بطولة الفيلم علي سليمان، ومنال عوض، وميساء عبدالهادي. وشارك بالإنتاج أميرة دياب ومحمد حفظي.

وينقل الفيلم، أحداثاً حقيقية حول مفاهيم وطنية. وفكرة الاختيار ما بين الولاء والخيانة.

تحالف ضد الوطن

وتبدأ الأحداث في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى. والتي تعاني أزمات شخصية، مثل هجران أولادها لها، وزوجها. وشعورها بالوحشة، فتتحالف هدى ضد وطنها.

فتقوم هدى بتصوير النساء المترددات على الصالون بعد تخديرهن بأوضاع مخلة. ثم تقوم بابتزازهنّ للعمل ضد وطنهنّ.

وتتأزم حبكة الفيلم، حين تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قصة شعرها. فتقوم هدى بتصويرها في مواضع مخلة.

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ابتزاز وتصوير بأوضاع مخلة

ثم تحاول هدى ابتزاز ريم لتجبرها على القيام بما هو ضد مبادئها. ويتعين على الأخيرة أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

وتتصاعد الأحداث بخلافات ريم مع زوجها يوسف وعائلته التي لا تتفق معها أبداً، وتصدم عندما تصارح زوجها بحجم الكارثة، إذ يتخلى عنها، ويتركها تواجه مصيراً مجهولاً.

فيلم إباحي!

وأثارت المشاهد الحميمية الصريحة في الفيلم، غضب ناشطون فلسطينيون. فكتب فراس طنينة: ” “صالون هدى” … فيلم إباحي فلسطيني”.

وعقب وائل أبو عمرو، مهاجماً مخرج العمل: “من جديد يعود المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في فيلم صالون هدى ليضرب النسيج المجتمعي والأخلاقي”.

وطالب آدم بمحاسبة القائمين على الفيلم، وعقب: ” قمة الحقارة والنذالة اننا شعب تحت الاحتلال والحصار وكل يوم عنا شهداء وأسرى. ولما يفكر واحد زي هاني ابو اسعد انه يعمل فيلم بعمله بمشاهد اوقح واسفل من الشعوب المتحررة .حاسبوا المنتجين”.

وعقب يوسف السعافين: ” الرسالة ممكن توصل من غير تعري يا منحرفين”.

نسخة شرقية وأخرى غربية!

وأشار آخرون إلى أن أبو أسعد، عرض نسختين من الفيلم، أحدهما خادش موجه للغرب. وآخر لا يحتوي على مشاهد جريئة وهو الموجه للعالم العربي.

الجدير بالذكر، أن فيلم “صالون هدى” عرض العام الماضي. في مهرجان “تورنتو” الأخير.

ووصفته بعض الصحف العالمية حينها بأنه يعيد أفلام الغموض في هوليوود من حقبة الأربعينات إلى الحياة. من حيث تصاعد الأحداث بتشويق كبير.

المصدر: (وطن – متابعات)

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