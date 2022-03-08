زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو والانتقال لزوجها المصاب
زوجة لاعب كيني تقتحم ملعب المباراة من أجل الانتقام لزوجها المصاب
Imageرياضة

صدق أو لا تصدق .. زوجة لاعب كيني تقتحم الملعب من أجل الانتقام لزوجها (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر محاولة زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو نجم فريق جورماهيا الكيني من اقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرًا كبيرًا، من أجل الانتقام من اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.

 زوجة لاعب كيني والانتقام لزوجها المصاب

وذكرت صحيفة “ستاندرد ميديا” الكينية المحلية، نقلاً عن زوجة اللاعب الكيني “نيار كاساغام”، ” أنا شخصية هادئة جداً، والتي رأيتها تحمل حجراً داخل أرضية الملعب لم تكن أنا التي يعرفها الجميع، لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك لأنه يدعمني مالياً، وهو المعيل في علاقتنا”.

كما وأضافت، ” كان هناك من بدأ يقول بأنه قد قتل زوجي، وكنت قد وصلت لتوي إلى أرضية ملعب كاساراني. وحينما دخلت الملعب وجدته ملقى الأرض فاقداً لوعيه تماماً”.

الغضب الشديد

واستكملت، ” أثار ذلك المشهد الغضب الشديد لديّ، لأقوم بعدها بالتقاط حجراً من أجل البحث عن الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب”.

وختمت زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، ” حينما وصلت إلى المكان الذي كان فيه المعتدي على زوجي، صدمت عندما اكتشفت بأنه شخص أعرفه جيداً، كما وكنت على دراية بمشاكل غضبي، لذلك قمت بإسقاط الحجر من يدي قبل ما أرتكب شيئاً سأندم عليه لاحقاً”.

وكان رجال الأمن داخل الملعب قد امسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجراً كبيراً في محاولة الانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري الكيني 

كما وانتهت المباراة بفوز فريق زوجة اللاعب الكيني أونيانجو جورماهيا على نظيره ألينزي ستار، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الكيني الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع فريق جورماهيا رصيد إلى 34 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الكيني للدرجة الممتازة، وبفارق كبير عن المتصدر فريق هومبويز برصيد 43 نقطة، كما وتجمد الفريق الخاسر ألينزي ستار عند النقطة ال25 في المركز الخامس عشر من الترتيب للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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