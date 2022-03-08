صدق أو لا تصدق .. زوجة لاعب كيني تقتحم الملعب من أجل الانتقام لزوجها (صور)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر محاولة زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو نجم فريق جورماهيا الكيني من اقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرًا كبيرًا، من أجل الانتقام من اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.

زوجة لاعب كيني والانتقام لزوجها المصاب

وذكرت صحيفة “ستاندرد ميديا” الكينية المحلية، نقلاً عن زوجة اللاعب الكيني “نيار كاساغام”، ” أنا شخصية هادئة جداً، والتي رأيتها تحمل حجراً داخل أرضية الملعب لم تكن أنا التي يعرفها الجميع، لقد تم الاعتداء على زوجي .. لقد أغضبني ذلك لأنه يدعمني مالياً، وهو المعيل في علاقتنا”.

الدوري الكيني الممتاز | زوجة اللاعب يُدعى صامويل أونيانجو لاعب نادي جورماهيا، تحاول الدخول لأرضية الملعب بعد تعرض زوجها لإصابة خطيرة أثناء مباراته ضد نادي ألينزي ستار 📸 pic.twitter.com/B0PjEThE6N — kora11.com (@kora11) March 6, 2022

كما وأضافت، ” كان هناك من بدأ يقول بأنه قد قتل زوجي، وكنت قد وصلت لتوي إلى أرضية ملعب كاساراني. وحينما دخلت الملعب وجدته ملقى الأرض فاقداً لوعيه تماماً”.

الغضب الشديد

واستكملت، ” أثار ذلك المشهد الغضب الشديد لديّ، لأقوم بعدها بالتقاط حجراً من أجل البحث عن الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب”.

وختمت زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، ” حينما وصلت إلى المكان الذي كان فيه المعتدي على زوجي، صدمت عندما اكتشفت بأنه شخص أعرفه جيداً، كما وكنت على دراية بمشاكل غضبي، لذلك قمت بإسقاط الحجر من يدي قبل ما أرتكب شيئاً سأندم عليه لاحقاً”.

نزول زوجة اللاعب " صامويل أونيانجو " نجم نادي غورماهيا لأرضية الملعب لضرب أحد لاعبي الخصم بعد أن تسبب بإصابة خطيرة لزوجها أثناء مباراته ضد نادي ألينزي ستار بالدوري الكيني الغير ممتاز .. pic.twitter.com/uMYGAxctF5 — 🇩🇿𝒜ℋℳℰ𝒟 ا̍حۡــمۭــد🕋 (@BenmohamedRamz1) March 7, 2022

وكان رجال الأمن داخل الملعب قد امسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانجو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجراً كبيراً في محاولة الانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري الكيني

كما وانتهت المباراة بفوز فريق زوجة اللاعب الكيني أونيانجو جورماهيا على نظيره ألينزي ستار، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الكيني الممتاز لكرة القدم.

📸 | من محاولة زوجة اللاعب " صامويل أونيانجو " لاعب نادي " غورماهيا " للدخول لأرضية الملعب بعد تعرض اللاعب لإصابة خطيرة أثناء مباراته ضد نادي ألينزي ستار بالدوري الكيني الممتاز .. 😁 pic.twitter.com/W8mDatgYQd — Ashraf Dk88 (@AshrafDk88) March 6, 2022

وبهذا الفوز رفع فريق جورماهيا رصيد إلى 34 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الكيني للدرجة الممتازة، وبفارق كبير عن المتصدر فريق هومبويز برصيد 43 نقطة، كما وتجمد الفريق الخاسر ألينزي ستار عند النقطة ال25 في المركز الخامس عشر من الترتيب للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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