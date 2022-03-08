بعد حملة الاعتقالات لأسرة “آل الشيخ”.. ابن سلمان يعقد صفقة مع رئيس مجلس الشورى

وطن – بعد أيام من تداول أنباء بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتقل عددا من أفراد أسرة “آل الشيخ”. كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن السلطات توصلت إلى تسوية مع رئيس مجلس الشورى ووزير العدل السابق عبدالله آل الشيخ من خلال تنازله عن مبالغ مالية وعقارات قبل إطلاق سراحه.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له رصدتها “وطن”:”تم استدعاء رئيس الشورى ووزير العدل السابق عبدالله آل الشيخ. وتمت التسوية معه على مبالغ وعقارات وكل ما يتعلق بالصكوك المتعلقة بالأمير سلطان، ثم أطلق سراحه بعد أن أعطى كل ما طُلب منه”.

تم استدعاء رئيس الشورى ووزير العدل السابق عبدالله آل الشيخ، وتمت التسوية معه على مبالغ وعقارات وكل ما يتعلق بالصكوك المتعلقة بالأمير سلطان، ثم أطلق سراحه بعد أن أعطى كل ما طُلب منه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 7, 2022

وتأتي هذه الأنباء، بعد يومين من زعم المعارض السعودي البارز عبدالله الغامدي أن ولي العهد وحاكم السعودية الفعلي الأمير محمد بن سلمان، أقدم على اعتقال عدد من أفراد أسرة الشيخ البارزة بالمملكة.

وقال ” الغامدي” في تدوينة له عبى “تويتر”، إن أنباء وصلته عن اعتقال عدد من أفراد أسرة آل الشيخ.

وكشف “الغامدي” أن سبب ذلك “لأنهم عبروا عن غضبهم من تزييف التاريخ. وتهميش دور جدهم الإمام محمد بن عبدالوهاب في قيام الدولة السعودية الأولى.”

أنباء عن اعتقال عدد من أفراد أسرة آل الشيخ ممن عبروا عن غضبهم من تزييف التاريخ وتهميش دور جدهم الإمام محمد بن عبدالوهاب في قيام الدولة السعودية الأولى. — عبدالله الغامدي (@Alghamdi_AA) March 5, 2022

ويشار إلى أنه قبل أيام حاول ولي لعهد السعودي محمد بن سلمان، التقليل من حجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودوره في تأسيس المملكة.

وقال في مقابلة أجرتها معه مجلة “أتلانتيك” الأمريكية ونشرت، الخميس، إن محمد بن عبد الوهاب كسائر الدعاة وليس رسولًا، بل كان داعية فقط. ومن ضمن العديد ممن عملوا من السياسيين والعسكريين في الدولة السعودية الأولى.

كما زعم أن المشكلة في الجزيرة العربية كانت آنذاك أن الناس الذين كانوا قادرين على القراءة أو الكتابة هم فقط طلاب محمد بن عبد الوهاب. فتمت كتابة التاريخ بمنظورهم، وقد أسيء استخدام ذلك من متطرفين عديدين، بحسب قوله.

وقال ابن سلمان أيضا إن “الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس السعودية، فالمملكة لديها المذهب السنّي والشيعي. وفي المذهب السنّي توجد أربعة مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية.”

بينما تابع:”ولا يمكن لشخص الترويج لإحدى هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في المملكة. وربما حدث ذلك أحيانًا سابقًا؛ خصوصًا في عقدَي الثمانينات والتسعينات. ومن ثم في أوائل القرن الحادي والعشرين، لكن اليوم نحن نضعها على المسار الصحيح”.

الملك خالد يكذب ابن سلمان بشأن ابن عبد الوهاب

وبعد محاولته تزيف التاريخ وإنكار أي دور للدين وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تأسيس السعودية. أعاد ناشطون تداول مقطع فيديو لعضو هيئة العلماء السعودية الدكتور عبد الله المنيع يكذب فيه ادعاءات ولي العهد محمد بن سلمان.

ووفقا للمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد روى الدكتور عبد الله المنيع موقفا مع الملك خالد آل سعود حينما دعا هيئة كبار العلماء لحضور اجتماع معه.

وقال “المنيع” أن الملك خالد حينها أخذ “يتحدث عن وجوب الدين وثوابته، وان النصر والتأييد والثبات لا يمكن أن ينسب سببه لغير حماية هذا الدين”.

بينما نقل “المنيع” عن الملك خالد قوله لهم: “والله أخواني الأمس كان عندي فهد وسلمان وعبد الله. وقلت لهم يا إخواني ترى والله ما لنا عز ولا قيمة ولا اعتبار إلا باحتضان ونصرة هذا الدين”.

وتابع أنه قال لهم: “أذكر لكم مثال..جدكم محمد بن سعود قبل أن يتفق مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان أمير صغير يأمر عليه ابن معمر أمير الدرعية، ثم هيأ الله الأمر له وانتصر وانتشر وصار له القيمة وان ما وصلنا له بتوفيق الله واحتضاننا هذا الدين”.

الملك خالد يقول لأخيه سلمان: "محمد بن سعود كان لاشيء قبل وجود الشيخ ابن عبدالوهاب. كان مجرد غلام يأمر علبه ابن معمّر" القصة من رواية الشيخ عبدالله المنيع -عضو هيئة كبار العلماء في السعودية-. pic.twitter.com/vz8cd4SCYw — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 4, 2022

مغالطة تاريخية كبيرة

يشار إلى أنه بالنظر إلى تاريخ 1727، والذي تم اعتماده عاماً لتأسيس السعودية. يمكن الاستنتاج أنَّ في الأمر تزويراً متعمداً ومغالطة تاريخية كبيرة.

بينما كان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في يناير الماضي أمراً ملكياً باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام. ذكرى تأسيس الدولة السعودية، واعتماده إجازة رسمية.

كما يمثل اعتماد العام 1727 تاريخاً لتأسيس الدولة السعودية تحريفاً للتاريخ الحقيقي لفكرة الدولة السعودية، أي 1744. وهو العام الذي هرب فيه محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية. وتحالف مع الزعيم القبلي محمد بن سعود في إطار “ميثاق الدرعية”.

حينها، اتفق الرجلان على الحرب في الجزيرة العربية تحت راية ابن سعود. بذريعة “تصحيح عقيدة الناس مما علق بها من الشرك والبدع والخرافات”، وبدأت إمارة الدرعية بالحرب على جيرانها بناءً على ذلك.

وبحسب ما تشير إليه المراجع التاريخية الموثوقة، فإن ابن عبد الوهاب هو المسؤول عن فكرة الغزو والحرب. وبحسب المراجع أيضاً، تولى ابن عبد الوهاب نفسه الإشراف على العمليات العسكرية والإعداد والتجهيز.

فك الارتباط بالوهابية

ومع تثبيت هذه النقطة، يمكن القول بشكل مباشر إنَّ الخطوة الحالية، أي العودة إلى العام 1727. لا تعدو كونها امتداداً للمحاولات السعودية لفك الارتباط شكلياً عن الوهابية. والتنصّل من كلّ ما ترتّب على هذا الارتباط تاريخياً منذ حروب محمد بن سعود. وتكفير محمد بن عبد الوهاب لسكّان الجزيرة العربية وحتى اليوم. هي محاولة للقول إنَّ الوهابية كانت فكرة طارئة على السعودية، وليست أماً لها.

ولتأكيد هذا التحريف، يمكن العودة إلى ما يورده الملك سلمان نفسه في محاضرة ألقاها في جامعة أم القرى في العام 2011. تحت عنوان “الأسس التاريخية والفكرية للدولة السعودية”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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