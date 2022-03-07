نانسي عجرم تثير الجدل بفستان جريء كشف المستور! (فيديو)

وطن – فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها بإطلالة جريئة جداً في حفلها الغنائي بإسطنبول أمس الأحد.

كشف ما تحته

فقد ارتدت نانسي فستاناً طويلاً باللون الكحلي، لكنه شفاف تماماً كشف ما تحته.

حيث كانت الفنانة اللبنانية ترتدي تحت الفستان شورت قصير. كما أنه كان بفتحة صدر كبيرة، كشفت الكثير من المستور.

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وتفاعل الحضور بشكل كبير مع حفل نانسي، ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو عبر حساباتهم الخاصة. بدت فيها الفنانة اللبنانية حالة انسجام الجمهور مع الأغاني.

نانسي عجرم وابنتها

وكان من بين الفيديوهات، تصرف عفوي من نانسي مع ابنتها إيلا.

حيث اقتربت إيلا من والدتها أثناء تأديتها إحدى الأغنيات. فقامت باحتضانها بحب وعفوية.

وفي سياق متصل، طرحت نانسي قبل أيام فقط فيديو كليب أغنيتها الجديدة “150” والتي أصدرتها ضمن ألبومها الغنائي الجديد .

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو كليب الجديد “150” بملابس جريئة كشفت جسدها لشدة ضيقها.

أغنية 150

واعتمدت نانسي لباساً أسود مفتوح الصدر كما كشف جزء كبير من ساقيها.

بينما حمل الكليب توقيع المخرجة ليلى كنعان.

والأغنية (150) من تأليف وتلحين نبيل خوري وتوزيع باسم رزق وماستر ايلي بربر.

وتم تصوير الفيديو كليب الجديد لنانسي عجرم فى لبنان. فيما حظيت الأغنية من نشرها على قناة الفنانة الرسمية في يوتيوب منذ أمس وحتّى الآن بأكثر من 300 الف مشاهدة.

حفلات إكسبو 2020

ويشار إلى أنه يوم 12 نوفمبر الجاري، سيحيى كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، ضمن سلسلة “أمسيات خالدة”.

وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي.

كما وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

طلاق نانسي عجرم

وأواخر أكتوبر الماضي انتشرت إشاعة طلاق نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم، لكنّ الأخير خرج ونفى هذه الأنباء.

جاء ذلك في تسجيل صوتي لــ”الهاشم”، انتشر وقتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار شائعة طلاقهما، ما دفعه ومدير أعمال الفنانة للخروج بنفي وتوضيح.

وبدأت إشاعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، من الإعلامي اللبناني المثير للجدل، إيلي باسيل، حينما نشر عبر حسابه في انستغرام، صورة نانسي وزوجها وأرفقها بعبارة غامضة.

وكتب إيلي باسيل: “عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق. لو مش عشانا في حدّ بينا ممكن يضيع من الفراق”. ما فسر على أنه تلميح منه لانفصال نانسي عن زوجها.

وبعد نشر تسجيل فادي الهاشم الذي نفى فيه انفصاله عن نانسي عجرم، نشر إيلي باسيل عبر خاصية الستوري في حسابه بانستغرام تعليقاً غامضاً أيضاً.

كما قال إيلي باسيل: “عم بضحك واضحك واضحك. وقريبا جدا بوعدكن رح نضحك بعد اكتر كلنا سوا!!. هلأ بس حاطط فنجان القهوة وعم راقب كتير وقيّد أكتر!!. ويا ويلي شو رح نتسلى قريباً!”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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