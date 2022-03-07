شرب الماء بهذه الطريقة الخاطئة يقتل أكثر من 7% حول العالم!

وطن – إن للماء العديد من الفوائد، فهو يخلص الجسم من السموم، كما يحمي المفاصل وأعضاء الجسم، ويساعد في نقل الغذاء للخلايا ويساعد في عملية الهضم.

لكن شرب الماء بطريقة خاطئة، قد يسبب ما يعرف باسم “تسمم الماء”، لذا وبحسب خبراء. من الضروري معرفة الكمية الكافية من الماء يوميا لضمان الحصول على الفوائد فقط دون خطر.

وبحسب تقرير لموقع “بزنس إنسايدر”، فإن تسمم الماء يحدث حين يشرب الشخص الكثير من الماء.

ففي هذه الحالة، لا تستطيع الكلى التخلص بسرعة من كمية الماء الكبيرة بسرعة كافية. فتبدأ في تخفيف الشوارد في الدم. والصوديوم بشكل أساسي.

وعلى الرغم من أن حدوث تسمم الماء أمر نادر، إلا أنه يؤدي إلى الوفاة فوراً، إذا لم يتم علاجه بسرعة كبيرة.

ويصل معدل الوفيات لمرضى التسمم بالماء تقدر بنحو 7.1%.

كمية الماء

ويعتبر تسمم الماء حالة خطيرة وشديدة لأن مستويات الصوديوم في الدم تنخفض بسرعة. ما يسبب تغيرات عصبية مثل الهلوسة والارتباك.

ويجب أن تعلم الكمية التي يحتاجها جسدك يومياً لتتجنب هذه الحالة القاتلة.

ويحتاج البالغون إلى شرب نحو 2.7 إلى 3.7 لتر من السوائل يوميا.

الكمية الآمنة

بحسب لويس نيلسون، رئيس طب الطوارئ في كلية الطب في روتجرز نيو جيرسي.قد يحدث تسمم الماء إذا قمت بشرب أكثر من ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال فترة قصيرة، مثل ساعة أو ساعتين.

ومع ذلك، لا يعد تحديد كمية من السوائل آمن، ويختلف خطر تسمم الماء بحسب تكرار شربه، والجنس والصحة العامة. والعمر أيضا.

أعراض تسمم الماء

ولكي تتجنب هذه الحالة، يجب أن تعرف أعراض تسمم الماء وكيفية علاجه بشكل عام.

ويقول نيلسون إن تسمم الماء متلازمة عصبية في الأساس. قد يؤدي إلى انتفاخ الدماغ وتعطيل الوظائف الطبيعية.

وتشمل الأعراض المبكرة لتسمم الماء ما يلي:

الغثيان التقيؤ الصداع النسيان الارتباك

أعراض أخرى

وقد تحدث أعراض أخرى إذا لم يتم علاج التسمم على الفور، مثل:

الهلوسة كلام غير واضح نوبات غيبوبة تشنج العضلات ضعف وظائف المخ

الحالات الشائعة

ويحدث التسمم غالباً، بين البالغين الذين يشاركون في سباقات الماراثون. والذين يقومون بالتدريبات العسكرية.

ومن لديهم أيضاً حالات نفسية مثل عطاش الماء النفسي “شرب الماء القهري”، أو الفصام.

لكن ذلك لا يمنع أن يحدث الأمر لدى الأطفال، ولتجنب ذلك. لا يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بشرب الماء. لأن معدتهم صغيرة صغيرة ولم تتطور الكلى لديهم بعد.

وإذا تم إعطاؤهم الماء أو تم تخفيف حليب الأطفال بشكل مفرط، فقد يعانون من تسمم الماء. وتشمل أعراض الحالة لديهم القيء والتهيج والنوبات.

علاج تسمم الماء

يقول نيلسون حول العلاج: “يعاني المرضى المصابون بتسمم الماء من حالة طبية طارئة ويجب إحضارهم إلى المستشفى للحصول على الرعاية اللازمة. وسنحتاج عادة إلى وقف نوباتهم، وتزويدهم بمحلول يحتوي على الصوديوم المركّز، ودعم تنفسهم”.

ويوضح: “سيحتاج المريض إلى محاليل إلكتروليت في الوريد وأدوية أخرى لاستعادة تركيز الصوديوم الطبيعي في الدم”.

المصدر: (بزنس إنسايدر)

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