حقيقة مفاجئة وراء المشاهد الصادمة لسيدة تبلغ من العمر 399 عاماً! (فيديو)

وطن – انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنه لأكبر امرأة في العالم. وتبلغ من العمر 399 عاماً.

كرسي متحرك وسرنجة طبية

وهو الأمر الذي أثار دهشة الناشطين، خاصة أن شكلها يوحي بذلك حقاً.

فقد ظهرت السيدة في حالة تقدم شديد من العمر. بجسد هزيل جداً. وعلى كرسي متحرك لعدم قدرتها على الحركة بشكل كبير.

ولكنها كانت تتحرك بعض الحركات البسيطة. وتشرب الماء عن طريق سرنجة طبية.

خدمة تقصي الحقائق

لكن خدمة تقصي الحقائق التي أطلقتها وكالة “رويترز”، كشفت حقيقة الفيديو.

وتبين أنه لرجل يدعى لوانغ فو ياي، ويبلغ من العمر 109 سنوات فقط.

وكان يعيش في منزله لكن تم نقله إلى المستشفى في بداية العام الحالي 2022؛ وذلك بعد إصابته بـ كسر في الفخذ، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

لوانغ فوي ياي

وسبق أن تداول ناشطون مقاطع فيديو لوانغ فو ياي، يزعم أيضاً أنه راهب يبلغ من العمر 163 عاماً. وهو ادعاء لا أساس له من الصحة كذلك.

الجدير بالذكر أن أكبر شخص عاش على الإطلاق، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. هي السيدة الفرنسية جين لويز كالمينت.

وتوفيت جين عام 1997، عن عمر يناهز 122 عاما و164 يوما.

وكان أكبر شخص على قيد الحياة في فبراير 2022، السيدة اليابانية كين تاناك. وتبلغ من العمر 119 عاما.

المصدر: (وطن – متابعات)

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