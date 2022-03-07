الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز watanserb.com
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
الهدهد

تحذير جزائري شديد اللهجة لإسبانيا: “ولا جزء من غازنا يجب أن يذهب إلى المغرب”!

كتب سالم حنفي
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وطن – كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، في تقرير لها بأن الجزائر وجهت تحذيرا شديد اللهجة لإسبانيا من تحويل أي “جزء” من الغاز الجزائري للمغرب، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق بين مدريد والرباط، يقضي بتوفير إسبانيا كافة حاجيات المغرب من الغاز عن طريق نقله عبر الأنبوب “المغاربي الأوروبي”.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الجزائر حذّرت من خطوة إقدام إسبانيا على إرسال الغاز القادم من الجزائر لصالح المغرب بطريقة عكسية. أي استقباله من الجزائر ثم تحويله إلى المغرب عبر الأنبوب الذي كان يشتغل سابقا بين الجزائر والمغرب وإسبانيا.

ووفق ذات المصدر، فإن الجزائر كانت قررت قطع كافة علاقاتها مع جارها المغربي، كما قررت إيقاف العمل بأنبوب الغاز “المغاربي الأوروبي” الذي ينطلق من الجزائر ويعبر الأراضي المغربية وصولا إلى إسبانيا.

بينما كان المغرب يحصل على كافة حاجياته من الغاز بموجب اتفاق السماح بعبور الأنبوب لحدوده الترابية. حيث تسعى الجزائر الإبقاء على قرار عدم وصول غازها إلى المغرب. ساريا دون أي التفاف عبر اتفاق بين الرباط ومدريد.

غاز من الأسواق الدولية

كما جاء هذا التقرير في الصحيفة الإسبانية بعد أكثر من شهر من إعلان إسبانيا لاتفاق مع المغرب. يقضي بتوفير إسبانيا باقي حاجيات المغرب من الغاز عن طريق نقله عبر الأنبوب المتوقف عن العمل. لكن إسبانيا أشارت حينها أن الغاز الذي ستبعثه نحو المغرب سيكون مُقتنى من الأسواق الدولية الأخرى.

وكانت صحيفة “أوكيدياريو” الإسبانية، قد قالت في تقرير سابق أن قرار مدريد بإمداد المملكة المغربية بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “المغاربي – الأوربي”. الذي أوقفت الجزائر العمل به في أواخر العام الماضي، أثار حفيظة أصحاب القرار في قصر المرادية بالجزائر وفق ما ذكرته مصادر خاصة للصحيفة الإسبانية المذكورة.

وحسب ذات المصدر، فإن اتفاق الغاز بين الجزائر وإسبانيا أصبح معلقا بـ”خيط رفيع”. بسبب أن القرار الذي اتخذته اسبانيا بداية الشهر الجاري بتوفير الحاجيات المطلوبة من الغاز لصالح المغرب. يرفضه المسؤولون الجزائريون وقد أثار غضبهم.

كما كانت وزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، وفق أوكيدياريو، قد قالت في تصريح إعلامي مؤخرا. بأن المغرب “طلب الدعم لضمان أمنه الطاقي على أساس العلاقات التجارية واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي لطلبه، كما ينبغي أن تفعل مع أي شريك أو جار آخر”.

وأضاف المصدر ذاته، أن إسبانيا تفاديا لاثارة غضب الجزائر أكدت أن الاتفاق مع المغرب يتم بشفافية. حيث سيكون المغرب قادرًا على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية. وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز إلى غاز في إسبانيا واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي لنقله إلى أراضيه”.

كما عقب التحذير الجزائري، تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد. مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : “تلقى, مساء اليوم, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز. أعرب له فيها عن شكره للجزائر كشريك موثوق في مجال الطاقة متطلعا إلى العمل على تطوير وتعزيز التعاون القائم بين البلدين.”

 

(المصدر: إلموندو)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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