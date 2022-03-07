بحرينيون يتبرأون من تصرفات المهرة البحرينية بعد وصلة رقص جريئة أمام رجل أعمال شهير! (فيديو)

وطن – وجدت المهرة البحرينية، طريقة جديدة لتتصدر التريند بها، حيث قامت بالرقص على أغنية مهرجانات مصرية وأثارت الجدل.

حسن شاكوش ونجيب ساويرس

وظهرت المهرة بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي ترقص في أحد الأفراح على أغنية مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش.

وارتدت الفنانة البحرينية، فستاناً أخضر طويل، بفتحة صدر وساق كبيرتين كشفت الكثير من جسدها.

واستعرضت المهرة مفاتنها بوصلة رقص شرقي في أحد الأفراح في مدينة شرم الشيخ. كما ظهرت بالفيديو مع رجل الأعمال المصري. نجيب ساويرس.

بحرينيون يتبرأون

وتعرضت المهرة لهجوم لاذع خاصة من الناشطين البحرينيين، فكتب أحدهم: “ليتج ماحطيتي البحرينيه مانتشرف ولا تمثلنا “.

وكتب آخر: “واخزياه ماتمثلنا والله مو بحرينية”.

وكتبت ناشطة: “عقب سجن الزوج ولهط فلوسه”.

وتساءلت أخرى: “خاطري اعرف كل وحدة تعرض لحمها شو شعورها.. شو الفايدة من الي تسويه وين تبا توصل… والاهم من كل شيء ذا ولا هذا كيف بتوقف بين ايدين مالك الملك يوم لا ينفع مال ولا بنون.. يا الله بحسن الخاتمة والستر فالدينا والاخرة”.

وفسر آخر ظهورها مع نجيب ساويرس، بمشروع زواج، وعقب: “اي الظاهر تبي تتزوج يا الله عرض قوي”.

جمبسوت شورت

وقبل أسابيع، أثارت المهرة الجدل من جديد بإطلالة جريئة من أجل الإعلانات التي توجهت إليها مؤخراً، وأهملت الفن.

ونشرت المهرة صورة في حينها عبر “انستجرام” وهي ترتدي جمبسوت “شورت” أسود، مع حذاء أسود طويل لم يغط ساقيها بشكل كاف.

ولم تعقب المهرة على الصورة لكنها حرصت كعادتها على إغلاق خاصية التعليقات تجنباً للانتقادات.

فساتين ملتصقة بالجسد

وسبق أن نشرت المهرة البحرينية مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على “انستجرام”، لصالح إحدى العلامات التجارية الخاصة بالملابس.

وارتدت المهرة فستاناً باللون الأبيض، بأكمام وفتحة جانبية تبرز جزءاً من ساقها.

وقامت الفنانة البحرينية بالتقاط صورة من الخلف تُظهر مؤخرتها بشكل واضح، بالفستان الضيق.

كما ارتدت المهرة فستاناً مشابهاً يلتصق بجسدها، باللون الأحمر.

ونشرت الفنانة فيديو لها وهي تتمايل بالفستان بدلع لاستعراضه.

وظهرت المهرة أيضاً بفستان أسود قصير فوق الركبة، وآخر أوف شولدر بنفس اللون.

المصدر: (وطن – متابعات)

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