الصراع يشتد بين الكبار.. تفاصيل ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد

وطن – شهدت منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإسباني، مواصلة فريق برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الأخير والشاق على إلتشي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، إلى جانب فوز أتلتيكو مدريد على ريال بتيس بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف في المباراة.

مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

وسجل صاحب الأرض فريق إلتشي أولى أهداف المباراة. في شباك الضيف برشلونة “البلوغرانا”، مع نهاية أحداث الشوط الأول من مجريات أحداث اللقاء من توقيع اللاعب فيدل دي لاتوري.

وأدرك فريق برشلونة هدف تقليص الفارق التعادل في الدقيقة ال60. عن طريق فيران توريس، كما وأحرز النجم الهولندي ممفيس ديباي هدف الفوز في الدقيقة ال84 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الكتالوني في المباراة.

مباراة أتلتيكو مدريد وريال بتيس

وافتتح فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقة الثانية على انطلاق صافرة بدء المباراة بهدف عن طريق النجم البرتغالي المهاري جواو فيليكس.

وجاء هدف التعادل مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق كريستيان تيو، كما وعاد البرتغالي فيليكس لتسجيل الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال61. وأحرز توماس ليمار الهدف الثالث للفريق الأخير في الدقيقة ال80.

ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، كما ويليه بفارق كبير فريق إشبيلية في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق برشلونة برصيد 48 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق أتلتيكو مدريد. في المركز الرابع من الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

ترتيب الدوري الإسباني 🔥📝 pic.twitter.com/tVLE9B0LpZ — LION MATCH (@LYW_188) March 7, 2022

وجاء فريق ريال بتيس في خامس جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ويليه فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

كما وآتى فريق فياريال في المركز السابع برصيد 42 نقطة، بينما في المركز الثامن. جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 37 نقطة.

كما وبفارق نقطة واحدة عن فريق فالنسيا في تاسع الترتيب. برصيد 36 نقطة، ولكن في المركز العاشر جاء فريق سلتا فيغو برصيد 35 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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