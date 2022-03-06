إلهام شاهين تسيء للإسلام في مسلسل بطلوع الروح watanserb.com
إلهام شاهين تسيء للإسلام في مسلسل بطلوع الروح
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في مسلسل “بطلوع الروح” .. إلهام شاهين تُسيء للإسلام وتربطه بالإرهاب على شاشة “mbc” (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – تسبب البوستر الدعائي لمسلسل “بطلوع الروح” بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2022 في موجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل.

إلهام شاهين تسيء للإسلام

وانتشرت صورا من الكواليس إلهام شاهين، وهي ترتدي الحجاب. وتضع على رأسها شارة تحمل شعار التوحيد ـ لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ وتجسد دور إرهابية في تنظيم داعش.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على شاهين بسبب تعمدها ربط الإسلام بالإرهاب. وتصدير مظاهر الإسلام من الحجاب وشعار التوحيد بهذا الشكل المسيء.

كما هاجم النشطاء إدارة “إم بي سي” السعودية التي تنتج وتمول هذه الأفكار، متهمين إياها بتشويه الإسلام وصورة المسلمين حول العالم.

وفي هذا السياق كتب الناشط عبدالله الملا، مهاجما إلهام شاهين:”أم لهب الهام شاهين. تمثل دور إرهابية تضع كلمة التوحيد على رأسها في عمل قادم على قناة mbc مصر.”

وتابع مستنكرا:”امتداد للأعمال المسيئة للإسلام وإصرار على ربطه بالإرهاب!. ثم نهاجم الغرب على انتشار الاسلاموفوبيا عندهم.”

فيما ذكر حساب “نحو الحرية”:”تبدو قناة MBC على عجالة من أمرها للإساءة للدين الإسلامي في شهر رمضان.”

مضيفا:”فهي تصور لكم صاحب اللحية ارهابي، والمحجة متطرفة، وتضع اسم النبي ﷺ على رأس “إلهام شاهين”. المعروفة بتجاوزها على الإسلام! إن عجزتم أن تنصروه، انصفوه على الأقل!”

هذا وقال الدكتور محمد ضاهر العريفي، استاذ التاريخ والباحث في الشوؤن الدولية:”وتتواصل الأعمال المسيئة للإسلام على القنوات العربية، إلهام شاهين تلعب دور إرهابية وهي ترتدي ملابس عسكرية مكتوب عليها كلمةُ (لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله)! في مسلسل (بطلوع الروح) المقرر عرضه في رمضان 2022 على شاشة mbc مصر.”

كما سخر الكاتب المصري سليم عزوز، من إلهام شاهين بقوله:”عزيزي المنتج الأوحد. لا يصلح فنياً أن تكون الهام شاهين زوجة أمير الجماعة، فالأمراء لا يتزوجوا القواعد من النساء.”

وتابع سخريته:”بكده يصبح شيخ طريقة مش أمير! وبعدين زوجة الأمير حتماً منتقبة. والهام بدون النقاب تصلح زوجة لرئيس حزب البعث العربي الاشتراكي التقدمي السابق، بعد خروجه على المعاش!”

ويشار إلى أن بعض المشاهد من مسلسل “بطلوع الروح” تم تصويرها في لبنان.

وتجسد منة شلبي، خلال أحداث العمل شخصية أم تعمل مهندسة إليكترونيات. وتمر بالعديد من الأزمات وتحاول حلها.

ويقدم أحمد داود، شخصية زوج منة شلبي في الأحداث، فيما تلعب إلهام شاهين دور والدتها.

مسلسل بطلوع الروح بطولة منة شلبي وإلهام شاهين

ويشار إلى أن مسلسل “بطلوع الروح” كان يحمل في البداية اسم “اتجاه إجباري” والعمل مكون من 15 حلقة فقط.

ومن المقرر عرضه على شاشة “mbc” خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل.

والبطولة في المسلسل لمنة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد داوود، وأحمد السعدني.

وهم من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري. في ثالث تعاون بينها وبين الفنانة منة شلبي.

إلهام شاهين قائدة للجيش النسائي بتنظيم داعش

هذا وعبرت إلهام شاهين عن سعادتها البالغة لمشاركتها في هذا المسلسل، مشيرة إلى أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور.

كما قالت “شاهين” في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”: “شخصيتي في العمل مرهقة، وبعيدة تماما عن شخصيتي الحقيقية. وبذلت مجهودا كبيرًا من أجلها، وهذا الدور لم أقدمه من قبل كما لم يتم تقديمه نهائيًا في الدراما والسينما”.

كما أشارت إلى أنها انجذبت للمسلسل فور عرضه عليها من المخرجة كاملة أبوزكري. معبرة عن احترامها وحبها الشديد لها.

بينما أوضحت إلهام شاهين أنها ستكون قائدة للجيش النسائي بتنظيم داعش الإرهابي. ضمن أحداث المسلسل التى ستدور أحداثه على مدار 15 حلقة.

 

(المصدر: وطن + متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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