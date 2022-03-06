زوج الدكتورة خلود يثير الجدل بما فعله مع معجبيها الشباب في معرض العطور بالرياض! (فيديو)

وطن – أثار المودل الأردني، أمين، زوج الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود. جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفه في معرض العطور في العاصمة السعودية. الرياض.

غيرة أم رومانسية!

وفي مقطع فيديو متداول، رصدته “وطن”، يظهر أمين وهو يجلس بعيداً عن زوجته في معرض العطور. ثم لاحظ اقتراب عدد من الشباب من زوجته لالتقاط الصور معها.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة أمين الذي تحرك من مكانه واقترب من زوجته وطلب منهم الابتعاد.

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وتباينت ردود الأفعال حول تصرف أمين، فمنهم من أشاد بغيرته ورومانسيته. ومنهم من هاجمه قائلاً إنه لو يغار عليها، لما سمح لها بالمشاركة.

ردود أفعال متباينة

ومما جاء في التعليقات: “من حقه غير زوجته ويغار عليها”.

وكتب آخر: “ليش الموضوع غريب عليه ؟ يخليها بالبيت اذا ما يرضى عليها”.

وعقبت ناشطة: “عادي ماهمه يبي الفلوس وبس عنده مطعم والبنات زحمه اخرتها طلع بيت ويجمع فيه بلاوي تحت اسم مطعم”.

الدكتورة خلود في معرض العطور

وأطلت الدكتورة خلود في معرض العطور، بعباءة باللون الزيتي. نسقتها مع حقيبة يد مميزة.

والتحقت خلود وأمين بركب المشاهير المدعوين لإحياء فعاليات معرض العطور بالرياض. و الذي انطلقت فعالياته قبل أيام قليلة. بمشاركة عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي سياق مشابه، أثارت الناشطة السعودية، رهف القحطاني المعروفة بلقب “وذ نكهة”، استياء مواطنيها بإعلان جريء لأحد عطورها بالمعرض ذاته.

وظهرت رهف بفيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك”، وهي تصف العطر الخاص بالسيدات المتزوجات. أنه مثير.

وخصصت وذ نكهة في حديثها، الفتيات الأكبر من 17 عاماً، قائلة لهن إن هذا العطر مميز لجذب الرجال.

أما المتزوجة فنصحتها رهف بشراء العطر المثير على حد وصفها، حتى لا يفارقها زوجها.

طالب السعوديون بمحاسبة رهف، معتبرين أن إعلانها للعطر، جريء وخادش للحياء خاصة مع استخدامها ألفاظ مثل “سيكسي مثير”.

الدكتورة خلود في قسم رهف

هذا وقد زارت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، قسم رهف الخاص في معرض العطور بالرياض.

وظهرت الدكتورة خلود بفيديو وثقته عبر حسابها على “سناب شات” وهي ترحب برهف قائلة: “أجمل من ينور رهف.. شنو هالكيك؟.. أحلى قحطانية.. نورتيني مشكورة.. وجودك دعم”.

وردت “وذ نكهة”: ”يا عمري.. أنتِ اللي نورتي الرياض.. قالولي خلود في البوث.. قلت شلون خلود تجينا وما نجيها؟ ما يصير.. فرصة سعيدة وإيش الجمال هذا؟.. قالت لي ما رح أحط فلتر.. لهدرجة ذي”.

لتقاطعها الفاشينستا الكويتية موضحة أن سبب عدم وضعها لفلتر خاص أثناء التصوير معها، للفت النظر والتأكيد على جمال رهف وبراءة ملامحها. على حد تعبيرها.

وقالت خلود: “قولوا لها.. والله والله بالصدق تجنن.. بالفلاتر مو حلوة عشان ما تحطين”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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