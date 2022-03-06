ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما الصعب على أتالانتا

وطن – خطف فري روما الفوز الشاق على نظيره أتالانتا بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة ال28 من الدوري الإيطالي الممتاز.

روما والفوز النظيف على أتالانتا

سجل فريق روما ” الذئاب” هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل شباك منافسه أتالانتا بالدقيقة ال32. عن طريق اللاعب تامي أبراهام.

وشهدت المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق أتالانتا مارتن دي رون في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل، ليطرد بعدها اللاعب هنريخ مخيتاريان نجم فريق روما بالبطاقة الحمراء. ليخرج الإثنين خارج أرضية الملعب مع نهاية المباراة.

كما وكان صاحب الأرض فريق روما الإيطالي الأكثر تسديداً على مرمى شباك منافسه أتالانتا طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، على عكس الأخير .الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

وتفوق فريق أتالانتا على نظيره روما في الاستحواذ على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 65%، بينما وصلت نسبة استحواذ الأخير 35%.

ويستعد فريق روما الإيطالي لمواجهة فريق فيتيسه آرنهم الهولندي. في دور الثمن النهائي من بطولة المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق إنتر ميلان قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريقا نابولي وميلان في المركزين الثاني والثالث من الترتيب برصيد 57 نقطة.

وجاء في المركز الرابع فريق يوفنتوس برصيد 50 نقطة، ويليه فريق أتالانتا في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق روما الذي آتى في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز السابع جاء فريق لاتسيو .برصيد 46 نقطة، أما في المركز الثامن جاء فريق فيورنتينا في ثامن جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

كما ويليه فريق هيلاس فيرونا في المركز التاسع .برصيد 40 نقطة، ولكن في عاشر الترتيب آتى فريق ساسولو برصيد 36 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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