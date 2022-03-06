بفضل ميسي .. عملة باريس سان جيرمان المشفرة الأقوى في عالم الرياضة

وطن – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تحسن الملحوظ على العملة الرقمية المشفرة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق الباريسي الصيف الماضي.

باريس سان جيرمان والعملة الرقمية المشفرة

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته، بأن العملة الرقمية المشفرة. التي يمتلكهما نادي باريس سان جيرمان قد تحسنت، خاصة ومع قدوم ليونيل ميسي إلى النادي الفرنسي. بعد رحيله عن فريق برشلونة الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة على الرغم من عدم تحسن مستواه الفني داخل أرضية الملعب.

وبينت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت المضي قدماً في التزاماتها بهذه العملة الافتراضية، خاصة مع ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة. حيث سيتقاضى خلالها على 110 ملايين يورو.

مدفوعات ميسي بالعملة الرقمية المشفرة

كما وأردفت الصحيفة، ” عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان يتضمن حصوله على مدفوعات من راتبه بالعملة الرقمية المشفرة، وبالتالي فقد عزز البرغوث الأرجنتيني ميسي العملة الرقمية الافتراضية للنادي الفرنسي. التي نمت بنسبة تصل إلى 43%”.

وتابعت، ” وصلت العملة الرقمية لنادي باريس سان جيرمان إلى أعلى مستوياتها منذ قدوم ليونيل ميسي إلى الفريق، حيث تبلغ قيمتها 63.3 دولارا. بعدما كانت قيمتها لا تتجاوز 4 دولارات فقط”.

كما وتبلغ عملة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 16 دولارا. وهذا ما يجعلها أقوى عملة في عالم أندية كرة القدم، يأتي من بعدها عملة مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وتستهدف العملة الرقمية المشفرة جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يستطيعون من خلالها الاستفادة جميع المزايا والأنشطة التي يقدمها النادي لعشاقه، إلى جانب تفاعلهم مع قرارات الفريق الباريسي من خلال التصويت عليها.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. قد وقع عام 2018، اتفاقية مع شركة “سوسيوس” من أجل تطوير العملة الرقمية المشفرة، ليصبح أول نادٍ رياضي يدخل عالم العملات الرقمية المشفرة.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

اقرأ أيضاً:

على طريقة ميسي .. نجم مانشستر سيتي “غريليش” يكشف كواليس هدفه الرائع (شاهد)

ميسي يهنئ زوجته أنتونيلا في عيد ميلادها بتغريده رومانسية (صور)

أنشيلوتي يكشف عن ملامح خطته لإقصاء باريس سان جيرمان من أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يُغري مبابي براتب خيالي .. كم دفع هذه المرة؟!