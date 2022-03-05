نجم ريال مدريد وميلان السابق “سيدورف” يُشهر إسلامه (صور)

وطن – أعلن النجم الهولندي المعتزل كلارنس سيدورف البالغ من العمر 45 عاماً عن اعتناقه الإسلام، في تغريده له نشرها يوم السبت الماضي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلارنس سيدورف وإشهار إسلامه

وقال نجم فريق ريال مدريد وميلان السابق سيدورف في منشور له عبر حسابه على منصة ” الانستغرام”، ” شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي للإسلام. أنا سعيد للغاية، كما ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم”.

قبل قليل – أسطورة كرة القدم الهولندية كلارنس سيدورف يعلن إسلامه معلقًا :

شكراً جزيلاً لكل الرسائل الطيبة التي احتفلت بانضمامي إلى الإسلام pic.twitter.com/j1pywXSbGf — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 4, 2022

ووجه الهولندي سيدورف الشكر إلى من كانت السبب وراء قدومه إلى تلك الخطوة وهي زوجته الكندية ذو الأصول الإيرانية صوفيا مكرماتي المقيمة في دولة الإمارات، قائلاً: ” أخص عزيزتي صوفيا. التي علمتني عمق الإسلام بالشكر، ولكن لن أغير الاسم الذي منحني إياه والداي كلارنس سيدورف. كما وأبعث بكل الحب إلى جميع الأشخاص في العالم”.

الهولندي سيدورف ومسيرته الكروية

وبدأ مسيرة النجم الهولندي سيدورف، من بوابة أياكس أمستردام في عام 1992 التي استمرت لثلاثة سنوات كاملة، ثم الانتقال بعدها إلى سامبدوريا الإيطالي لموسم وحيد، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني الذي لعب في صفوفه لأربعة مواسم.

ليعود من جديد إلى الدوري الإيطالي من بوابة نادي إنتر ميلان، ثم ميلان، وبعدها نادي ريغاتاس البرازيلي. التي كانت آخر محطاته الاحترافية في عالم كرة القدم. ليقرر الاعتزال بعدها عام 2014.

أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف يعلن اعتناقه الإسلام 🕌 pic.twitter.com/Bnn04D8oH6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 4, 2022

كما وخاض طوال فترة مسيرته الاحترافية في كرة القدم 640 مباراة مع كافة الأندية الأوروبية مسجلاً 100 هدف خلال الفترة ما بين عام 1992 وحتى 2014. محققاً العديد من الألقاب التي كان من أبرزها، التتويج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولقبين في الدوري الإيطالي، ولقبين في السوبر الأوروبي، وكذلك لقب كأس مونديال الأندية.

الأسطوره لاعب المنتخب الهولندي المعتزل كلارنس سيدورف

يعلن إسلامه في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، بحضور فضيلة المفتي محمد حسن الطاهر . #إسلامية_دبي #كلارنس_سيدورف pic.twitter.com/2ka5hS7EMv — الشؤون الإسلامية دبي (@IACADDUBAI) March 4, 2022

أما على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده هولندا، فقد شارك في 78 مباراة دولية خلال الفترة ما بين 1994 وحتى 2008 مسجلاً 11 هدفاً. حيث يعد من أفضل لاعبي خط وسط ميدان الملعب في جيله.

الانتقال إلى عالم التدريب

ودرب الأسطورة الهولندية سيدورف فريق ميلان الإيطالي في عام 2014، ثم قيادة تدريب فريق شنغن الصيني في عام 2016، وبعدها فريق لاكورونيا الإسباني في عام 2018، وكان آخرها تدريب منتخب الكاميرون ” الأسود” خلال الفترة ما بين عام 2018-2019.

(المصدر: وطن + تويتر)

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