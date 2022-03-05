عمانيان في قائمة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط

وطن – نشرت “مجلة فوربس الشرق الأوسط” تصنيفها لأهم 50 قياديًا من رواد السفر والسياحة في المنطقة العربية، حيث جاء من بينهم قياديين من سلطنة عمان، المهندس عبد العزيز الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني. وهاشل المحروقي، الرئيس التنفيذي لشركة عمران.

وتصدر أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، هذا التصنيف. وبلغت إيرادات المجموعة 6.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022. كما تبعه في المركز الثاني أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وقالت المجلة إن عبد العزيز الرئيسي انضم للطيران العماني في عام 2007. وتم تعيينه في منصبه الحالي عام 2017. ويسافر الطيران العماني إلى 48 وجهة عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا بأسطول مكون من 40 طائرة.

وأضافت إنه في عام 2021، أعلنت الشركة عن توسعها من خلال إضافة 10 مسارات جديدة إلى أمريكا. منها نيويورك، ولوس آنجلوس، وواشنطن العاصمة. وفي العام نفسه، وقعت الشركة اتفاقية مع مصر للطيران. وكان الرئيسي في السابق رئيس مجلس إدارة السوق الحرة في مسقط.

وذكرت أن هاشل المحروقي تولى منصبه الحالي في مطلع عام 2021، ويعمل بمجموعة عُمران أكثر من 4,251 موظفًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك 5 مشاريع تطوير رئيسية، و27 فندقًا ومنتجعًا و4 شركات تابعة.

وأضافت أنه في مطلع عام 2022، أعلنت المجموعة عن خطتها لاستثمار 62.3 مليون دولار في افتتاح منتجع (dusitD2 Naseem Resort)، كما وقعت اتفاقية شراكة مع (Diamond Developers) في مشروع مشترك، لتطوير المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل.

وبحسب التصنيف، يمثل أعضاء القائمة 9 دول في المنطقة تتصدرها الإمارات، حيث يقيم فيها 24 قائد أعمال. تتبعها السعودية بواقع 11 قائدًا، ثم مصر بواقع 4 قادة. في حين يهيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائدًا، يليه قطاع الطيران بـ17 قائدًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

(المصدر: فوربس)

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