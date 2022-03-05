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قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط
الهدهد

عمانيان في قائمة فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط

كتب سالم حنفي
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وطن – نشرت “مجلة فوربس الشرق الأوسط” تصنيفها لأهم 50 قياديًا من رواد السفر والسياحة في المنطقة العربية، حيث جاء من بينهم قياديين من سلطنة عمان، المهندس عبد العزيز الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العماني. وهاشل المحروقي، الرئيس التنفيذي لشركة عمران.

وتصدر أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات، هذا التصنيف. وبلغت إيرادات المجموعة 6.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022. كما تبعه في المركز الثاني أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وقالت المجلة إن عبد العزيز الرئيسي انضم للطيران العماني في عام 2007. وتم تعيينه في منصبه الحالي عام 2017. ويسافر الطيران العماني إلى 48 وجهة عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا بأسطول مكون من 40 طائرة.

وأضافت إنه في عام 2021، أعلنت الشركة عن توسعها من خلال إضافة 10 مسارات جديدة إلى أمريكا. منها نيويورك، ولوس آنجلوس، وواشنطن العاصمة. وفي العام نفسه، وقعت الشركة اتفاقية مع مصر للطيران. وكان الرئيسي في السابق رئيس مجلس إدارة السوق الحرة في مسقط.

وذكرت أن هاشل المحروقي تولى منصبه الحالي في مطلع عام 2021، ويعمل بمجموعة عُمران أكثر من 4,251 موظفًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك 5 مشاريع تطوير رئيسية، و27 فندقًا ومنتجعًا و4 شركات تابعة.

وأضافت أنه في مطلع عام 2022، أعلنت المجموعة عن خطتها لاستثمار 62.3 مليون دولار في افتتاح منتجع (dusitD2 Naseem Resort)، كما وقعت اتفاقية شراكة مع (Diamond Developers) في مشروع مشترك، لتطوير المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل.

وبحسب التصنيف، يمثل أعضاء القائمة 9 دول في المنطقة تتصدرها الإمارات، حيث يقيم فيها 24 قائد أعمال. تتبعها السعودية بواقع 11 قائدًا، ثم مصر بواقع 4 قادة. في حين يهيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة، من خلال 26 قائدًا، يليه قطاع الطيران بـ17 قائدًا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

 

(المصدر: فوربس)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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