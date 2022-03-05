“خدعونا وغسلوا أدمغتنا” .. جندي روسي أسير يتوسل لعائلته ألا تصدق “دعاية موسكو” (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو لجندي روسي أسير في أوكرانيا، يتوسل فيه إلى عائلته حتى لا تصدق دعاية موسكو، مؤكدا أن قوات بوتين تقتل الأطفال في أوكرانيا.

ووفقا للفيديو الذي نقلته الصحيفة عن صفحة خدمة الأمن الأوكراني على “فيسبوك” ورصدته “وطن”، فقد حث الجندي، الذي أسرته القوات الأوكرانية، الناس على عدم الثقة بما يسمعونه على التلفزيون الروسي، حيث زعم أن الكرملين يغسل أدمغة الناس.

وقال الجندي الروسي إن “ما يحدث هنا في أوكرانيا كله خطأ روسيا. لا أوكرانيا ولا أي شخص آخر. إنهم [القوات الروسية] يقتلون المدنيين والأطفال”.

وأوضح الجندي الروسي الذي لم يُعرف عن اسمه، أنه على الرغم من كونه “أسيرًا للأوكرانيين” إلا أنه بخير وليس هناك “ما يدعو للقلق” وهو يوجه رسالة إلى المواطنين الروس.

“غسيل دماغ”

وادعى أن الحكومة الروسية “تغسل دماغ” مواطنيها، وقال إنه ليس صحيحًا أن الأوكرانيين “أناس سيئون”. كما وصف القوات الروسية بأنها “لحوم مدافع”.

وزعم الجندي أن ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف جندي قتلوا منذ بدء الغزو. وهو ادعاء طعنت فيه موسكو التي أصدرت أرقامًا متعارضة لأول مرة في وقت سابق يوم الأربعاء.

وقال “نحن المعتدون، نحن المدمرون. لذلك، كما يقولون، نحن لحم المدفع”.

ومضى الجندي يقول إنه أصيب في أوكرانيا لكنه عومل منذ ذلك الحين بلطف كما وصف المواطنين الأوكرانيين بأنهم “طيبون للغاية”.

وفي تعليق بجانب الفيديو، كتب جهاز الأمن الأوكراني: “المعتدي على ناقلة النفط يطلب من أقاربه ألا يثقوا بكلمة واحدة يسمعها التلفزيون الروسي. لأن سلطات الكرملين تغسل أدمغتهم عمدًا بالأكاذيب”.

وأضاف: “يعترف المحتل أن روسيا هي المعتدية، وقواتها تضرب المدنيين وتقتل الأطفال. في الوقت نفسه، يقول إن الأسر بالنسبة له هي “الفرصة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة”.

وأردف بالقول: “سيعيش، لكنه لن يفلت من العقاب! النصر لنا! “.

(المصدر: ديلي ميل)

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