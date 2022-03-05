جندي روسي اسير لدى أوكرانيا watanserb.com
جندي روسي اسير لدى أوكرانيا
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“خدعونا وغسلوا أدمغتنا” .. جندي روسي أسير يتوسل لعائلته ألا تصدق “دعاية موسكو” (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو لجندي روسي أسير في أوكرانيا، يتوسل فيه إلى عائلته حتى لا تصدق دعاية موسكو، مؤكدا أن قوات بوتين تقتل الأطفال في أوكرانيا.

ووفقا للفيديو الذي نقلته الصحيفة عن صفحة خدمة الأمن الأوكراني على “فيسبوك” ورصدته “وطن”، فقد حث الجندي، الذي أسرته القوات الأوكرانية، الناس على عدم الثقة بما يسمعونه على التلفزيون الروسي، حيث زعم أن الكرملين يغسل أدمغة الناس.

وقال الجندي الروسي إن “ما يحدث هنا في أوكرانيا كله خطأ روسيا. لا أوكرانيا ولا أي شخص آخر. إنهم [القوات الروسية] يقتلون المدنيين والأطفال”.

وأوضح الجندي الروسي الذي لم يُعرف عن اسمه، أنه على الرغم من كونه “أسيرًا للأوكرانيين” إلا أنه بخير وليس هناك “ما يدعو للقلق” وهو يوجه رسالة إلى المواطنين الروس.

“غسيل دماغ”

وادعى أن الحكومة الروسية “تغسل دماغ” مواطنيها، وقال إنه ليس صحيحًا أن الأوكرانيين “أناس سيئون”. كما وصف القوات الروسية بأنها “لحوم مدافع”.

وزعم الجندي أن ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف جندي قتلوا منذ بدء الغزو. وهو ادعاء طعنت فيه موسكو التي أصدرت أرقامًا متعارضة لأول مرة في وقت سابق يوم الأربعاء.

وقال “نحن المعتدون، نحن المدمرون. لذلك، كما يقولون، نحن لحم المدفع”.

ومضى الجندي يقول إنه أصيب في أوكرانيا لكنه عومل منذ ذلك الحين بلطف كما وصف المواطنين الأوكرانيين بأنهم “طيبون للغاية”.

وفي تعليق بجانب الفيديو، كتب جهاز الأمن الأوكراني: “المعتدي على ناقلة النفط يطلب من أقاربه ألا يثقوا بكلمة واحدة يسمعها التلفزيون الروسي. لأن سلطات الكرملين تغسل أدمغتهم عمدًا بالأكاذيب”.

وأضاف: “يعترف المحتل أن روسيا هي المعتدية، وقواتها تضرب المدنيين وتقتل الأطفال. في الوقت نفسه، يقول إن الأسر بالنسبة له هي “الفرصة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة”.

وأردف بالقول: “سيعيش، لكنه لن يفلت من العقاب! النصر لنا! “.

 

(المصدر: ديلي ميل)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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