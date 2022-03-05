تم ربطهم وتعرية مؤخراتهم .. هكذا عاقبت الشرطة الأوكرانية السارقين الذين استغلوا الحرب

وطن – في واقعة مثيرة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أساليب معاقبة الأشخاص الذي يستغلون وضع الحرب في أوكرانيا، لممارسة أعمال السرقة من المنازل والمتاجر.

ووفقا لأحد مقاطع الفيديو التي رصدتها “وطن”، فقد تم ربط أحد السارقين في إحدى الأشجار في الشارع.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أحد أفراد الشرطة المدنية. وهو يقوم بجلد السارق على مؤخرته بعنف بعد ان تم تعريتها.

أوكرانيا :

ياجدعان دنا مش مصدئ :

الشرطة الأوكرانية تجلد بالعصي على مؤخراتهم في الشارع وأمام الناس من يستغلون الحرب للسرقة !! تعليق : أنا قلق على حقوق الإنسان في أوكرانيا#الحرب_الروسيه_الاوكرانيه pic.twitter.com/b3OdzyFphi — الإنسانية الغربية ❤ (@West_Human1) March 4, 2022

وفي مقطع فيديو آخر، تم ربط أحد السارقين في عامود إنارة، ليقوم عدد من سكان الحي بالتناوب على جلده على مؤخرته التي تم تعريتها أيضا.

قابل الأوكرانيون ظاهرة السرقة بالجلد أو تعذيب اللصوص، هنا في مقاطعة خميلنيتسكي يجلدون أحد اللصوص لو وقع هذا في بلادنا لرأيت العالم الغربي الذي يصف نفسه بالمتحضر يصفنا بأبشع الصفات (برابرة وهمج ورعاع ووحوش وإرهاب)

8 أيام كانت كافية لتكشف عنصريتهم البشعة#الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/4hQDMDV12i — محمد الأمين مقراوي (@medmrkt) March 4, 2022

كما تم تداول العديد من الفيديوهات التي تظهر عمليات نهب كبيرة للمراكز التجارية، حيث استغل العديد من السارقين الأوضاع الأمنية الخطيرة لممارسة أفعالهم الإجرامية.

ولم تتوقف عمليات النهب على السارقين الأوكرانيين. بل أظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر الإنترنت أن القوات الروسية تعمل على نهب وسلب المتاجر والبنوك. أثناء غزوهم لأوكرانيا المستمر منذ يوم 24 فبراير.

الجنود الروس ينهبون

كما شوهد جنود روس ينهبون بضائع من متاجر البقالات، بالإضافة إلى أموال من البنوك في العديد من المدن الأوكرانية. حيث أظهرت لقطات مصورة لكاميرات المراقبة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. جنودا روس يتناولون الطعام ويحاولون سرقة خزنة.

Russian soldiers loot a grocery store in Trostianets, Sumy region (northern Ukraine) #StopRussia pic.twitter.com/dVgmma3tya — UkraineWorld (@ukraine_world) February 28, 2022

كما نشر الصحافي، أليك لوهن، الذي سبق وأن كان مراسلا لروسيا بصحيفتي “الغارديان” والتليغراف” البريطانيتين، تغريدة تحوي مقطع فيديو لجنود يقول الجيش الأوكراني إنهم سرقوا خزنة من مصرف بخيرسون.

Russian soldiers stole a safe from a Ukrainian bank in Kherson region, according to the Ukrainian military pic.twitter.com/acnZG2KPmk — Alec Luhn (@ASLuhn) February 27, 2022

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن أحد سكان مدينة خيرسون الأوكرانية أن هناك حالة من الفوضى والذعر في المدينة حيث يحاول السكان الحصول على الضروريات الأساسية وسط الغزو الروسي المستمر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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