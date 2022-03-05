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تم ربطهم وتعرية مؤخراتهم .. هكذا عاقبت الشرطة الأوكرانية السارقين الذين استغلوا الحرب

كتب سالم حنفي
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وطن – في واقعة مثيرة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أساليب معاقبة الأشخاص الذي يستغلون وضع الحرب في أوكرانيا، لممارسة أعمال السرقة من المنازل والمتاجر.

ووفقا لأحد مقاطع الفيديو التي رصدتها “وطن”، فقد تم ربط أحد السارقين في إحدى الأشجار في الشارع.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أحد أفراد الشرطة المدنية. وهو يقوم بجلد السارق على مؤخرته بعنف بعد ان تم تعريتها.

وفي مقطع فيديو آخر، تم ربط أحد السارقين في عامود إنارة، ليقوم عدد من سكان الحي بالتناوب على جلده على مؤخرته التي تم تعريتها أيضا.

كما تم تداول العديد من الفيديوهات التي تظهر عمليات نهب كبيرة للمراكز التجارية، حيث استغل العديد من السارقين الأوضاع الأمنية الخطيرة لممارسة أفعالهم الإجرامية.

ولم تتوقف عمليات النهب على السارقين الأوكرانيين. بل أظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر الإنترنت أن القوات الروسية تعمل على نهب وسلب المتاجر والبنوك. أثناء غزوهم لأوكرانيا المستمر منذ يوم 24 فبراير.

الجنود الروس ينهبون

كما شوهد جنود روس ينهبون بضائع من متاجر البقالات، بالإضافة إلى أموال من البنوك في العديد من المدن الأوكرانية. حيث أظهرت لقطات مصورة لكاميرات المراقبة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. جنودا روس يتناولون الطعام ويحاولون سرقة خزنة.

كما نشر الصحافي، أليك لوهن، الذي سبق وأن كان مراسلا لروسيا بصحيفتي “الغارديان” والتليغراف” البريطانيتين، تغريدة تحوي مقطع فيديو لجنود يقول الجيش الأوكراني إنهم سرقوا خزنة من مصرف بخيرسون.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن أحد سكان مدينة خيرسون الأوكرانية أن هناك حالة من الفوضى والذعر في المدينة حيث يحاول السكان الحصول على الضروريات الأساسية وسط الغزو الروسي المستمر.

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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