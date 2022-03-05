بن جاسم يكشف تفاصيل مكالمة بين “مبارك” و”طنطاوي” عقب إجباره على التنحي في 2011 (شاهد)

وطن – كشف رئيس الوزارء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ما وصفه تفاصيل “غدر” الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير2011.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي. ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية إن “مبارك استاء جدا وشعر بالغدر لان الجيش هو اول من “ضرب فيه”، بحسب قوله.

كما لفت إلى أن الجيش منح مبارك 48 ساعة ليتنحى، إلا انه لم يفعل، فذهب الفريق سامي عنان لمبارك مرة أخرى. وأبلغه بانتهاء المدة وانه عليه ترك الحكم، وان الجيش لا يستطيع الانتظار أكثر في ظل الفوضى التي كانت قائمة. مؤكدا أن الجيش حينها قرر استلام الحكم.

وأشار “آل ثاني” إلى ان مبارك حينها طلب رئيس المخابرات الذي تم تعيينه نائبا للرئيس عمر سليمان، وأبلغه بخطاب التنحي.

“إشبع فيها”

بينما كشف ان “مبارك” رفض الركوب في الطائرة الهليوكابتر إلا وعائلته معه حينما ذهب لشرم الشيخ. موضحا ان “مبارك” أجرى مكالمة من الطائرة مع رئيس المجلس العسكري حينها “محمد حسين طنطاوي”، قال له فيها: “اشبع فيها”.

وفي حلقة سابقة، كشف حمد بن جاسم كواليس العديد من اللقاءات التي حدثت في مصر. منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأوضح بن جاسم أن قطر ساعدت في تهدئة الوضع بمصر وعقدت اجتماعات لمسؤولين من فريق الرئيس الراحل مرسي. ومع الأمريكيين بالدوحة لاستكشاف أفكارهم، مشيرا إلى أن وصول مرسي كان صدمة للإسرئيليين وجهاز المخابرات كان من يتعامل معهم فترة حكم مرسي.

وقال بن جاسم: “لم يسعدني وصول الإخوان للحكم في مصر ولكن أسعدني حدوث الانتخابات. ولم يدعم الأميركان في أي وقت الإسلاميين بأي دولة”.

وأضاف بن جاسم: “مرسي كان يريد أن يكون رئيسا بكامل الصلاحيات وهذا سبب خلافه مع الجيش والتغييرات التي حدثت كانت سبب الانقلاب، فلا يستطيع شخص مدني أن يقوم بتغييرات في قيادات الجيش بمصر. والجيش كان يريد أن يتخلص من الحكم صوريا ويستمر بإدارة الحكم من وراء الستار”.

وقال رئيس الوزراء الأسبق:”الرئيس مرسي لم يكن ذكيا ولم يصلح للحكم ولكن هو رجل صادق ونواياه جيدة. ودخل في معركة مع الخصوم، وحكم مرسي كان رمزيا وينحصر بالقصر فقط. لأنه لم يتمكن من إدارة أي جهاز”.

الجيش غدر بمبارك وهذا ما قلته لمرسي..

رئيس وزراء #قطر السابق يروي شهادته على أحداث #مصر بعد الثورة pic.twitter.com/eEAoUG6rZ2 — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 4, 2022

المصدر: وطن + القبس)

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