watanserb.com
Videoالهدهد

بن جاسم يكشف تفاصيل مكالمة بين “مبارك” و”طنطاوي” عقب إجباره على التنحي في 2011 (شاهد)

كتب وطن
0

وطن – كشف رئيس الوزارء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ما وصفه تفاصيل “غدر” الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير2011.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي. ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية إن “مبارك استاء جدا وشعر بالغدر لان الجيش هو اول من “ضرب فيه”، بحسب قوله.

كما لفت إلى أن الجيش منح مبارك 48 ساعة ليتنحى، إلا انه لم يفعل، فذهب الفريق سامي عنان لمبارك مرة أخرى. وأبلغه بانتهاء المدة وانه عليه ترك الحكم، وان الجيش لا يستطيع الانتظار أكثر في ظل الفوضى التي كانت قائمة. مؤكدا أن الجيش حينها قرر استلام الحكم.

وأشار “آل ثاني” إلى ان مبارك حينها طلب رئيس المخابرات الذي تم تعيينه نائبا للرئيس عمر سليمان، وأبلغه بخطاب التنحي.

“إشبع فيها”

بينما كشف ان “مبارك” رفض الركوب في الطائرة الهليوكابتر إلا وعائلته معه حينما ذهب لشرم الشيخ. موضحا ان “مبارك” أجرى مكالمة من الطائرة مع رئيس المجلس العسكري حينها “محمد حسين طنطاوي”، قال له فيها: “اشبع فيها”.

وفي حلقة سابقة، كشف حمد بن جاسم كواليس العديد من اللقاءات التي حدثت في مصر. منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأوضح بن جاسم أن قطر ساعدت في تهدئة الوضع بمصر وعقدت اجتماعات لمسؤولين من فريق الرئيس الراحل مرسي. ومع الأمريكيين بالدوحة لاستكشاف أفكارهم، مشيرا إلى أن وصول مرسي كان صدمة للإسرئيليين وجهاز المخابرات كان من يتعامل معهم فترة حكم مرسي.

وقال بن جاسم: “لم يسعدني وصول الإخوان للحكم في مصر ولكن أسعدني حدوث الانتخابات. ولم يدعم الأميركان في أي وقت الإسلاميين بأي دولة”.

وأضاف بن جاسم: “مرسي كان يريد أن يكون رئيسا بكامل الصلاحيات وهذا سبب خلافه مع الجيش والتغييرات التي حدثت كانت سبب الانقلاب، فلا يستطيع شخص مدني أن يقوم بتغييرات في قيادات الجيش بمصر. والجيش كان يريد أن يتخلص من الحكم صوريا ويستمر بإدارة الحكم من وراء الستار”.

وقال رئيس الوزراء الأسبق:”الرئيس مرسي لم يكن ذكيا ولم يصلح للحكم ولكن هو رجل صادق ونواياه جيدة. ودخل في معركة مع الخصوم، وحكم مرسي كان رمزيا وينحصر بالقصر فقط. لأنه لم يتمكن من إدارة أي جهاز”.

 

المصدر: وطن + القبس)

إقرأ أيضا:

حمد بن جاسم يجيب: هل كان الملك حسين ينوي توريط صدام حسين!؟

مليون دولار تم دفعه ثمنا لرأس حسني مبارك وهذا ما حدث قبل 26 عاما في مثل هذا اليوم

إعلامي الجزيرة محمد كريشان يكشف عن خطأ فادح ارتكبه السيسي لم يجرؤ حسني مبارك على فعله

كشف قبل أيام هذا السر عن حسني مبارك.. وصية المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة تشعل مواقع التواصل

وطن

الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير كوقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حمد بن جاسم يجيب: هل كان الملك حسين ينوي توريط صدام حسين!؟

الهدهد

“كانت غلطة”.. مي حلمي تفتح النار على أبو جبل وتنتصر لزوجته الجزائرية…

الهدهد

حمد بن جاسم يحذّر دول الخليج بعد الحرب في أوكرانيا وهذا ما دعاها إليه

الهدهد

مصادر مصرية: تحركات أبوظبي في منطقة القرن الإفريقي تثير غضب القاهرة!

الهدهد

“ليبيا لمصر زي أوكرانيا لروسيا”.. عمرو أديب يلمح بتكرار سيناريو الغزو في…

الهدهد

بعد الآمال الطموحة بتعافيها .. الأزمة الأوكرانية تضرب السياحة المصرية في مقتل!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More