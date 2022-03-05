الصين تُوقف بث مباريات الدوري الإنجليزي لهذا السبب

وطن – أفادت صحيفة بريطانية عن إيقاف الصين لبث كافة مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، بعد إظهار الأندية الدعم والتضامن مع دولة أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

الصين وإيقاف بث مباريات الدوري الإنجليزي

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنه من المتوقع أن يضع قادة فرق الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” الممتاز نهاية الأسبوع الجاري، إشارات بألوان علم أوكرانيا. والمشاركة في لحظة التأمل والتضامن قبل بداية انطلاق المباراة.

وأردفت الصحيفة، ” حركات التضامن من قبل الأندية ستظهر عبر لقطات البث الدولي، إلا أن منصتي إيكيي سبورتس وميغو الصينيتين الحاصلين على حقوق البث الإنجليزي في دولة الصين، غاب عن برنامجها أي خطة. من أجل نقل مباريات نهاية هذا الأسبوع “.

الصين لن تذيع البريميرليغ في هذه الجولة دعماً لفلادمير بوتين 🇨🇳 🇷🇺 pic.twitter.com/mGG5DQNGHr — E P L W O R L D (@EPLworld) March 4, 2022

وكانت قناة ” cctv” الحكومية الصينية قد امتنعت في عام 2019، عن نقل مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي. عقب تعبير النجم الألماني المسلم مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال السابق عن تضامنه مع الأويغور المسلمين في تشينغيانغ الذي يتعرضون للاعتداء والتعذيب من قبل حكومة بلادهم.

الفيفا والعقوبات الرياضية على روسيا

وفي سياق آخر، فقد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان نشره في وقت سابق. العديد من العقوبات على منتخب روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في دولة أوكرانيا.

وكان من أبرز العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي “الفيفا” على منتخب روسيا، هو خوضه جميع مباريات تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال كأس العالم 2022 خارج بلادها. وفي أرض محايدة وبدون حضور الجماهير.

كما ولعب مباريات التصفيات النهائية الأوروبية تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس تحت اسم علم روسيا.

وتزامنت تلك العقوبات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الذي أعلن عن نقل المباراة النهائية. من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم من سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا.

(المصدر: وطن + الغارديان )

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