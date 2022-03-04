محمد صلاح يتحدث عن بداية مسيرته الكروية الصعبة وصولاً إلى العالمية (فيديو)

وطن – تحدث النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال استضافته مع الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة عن مسيرته الكروية الصعبة وصولاً إلى العالمية وحياته الشخصية خارج الملعب مع أسرته وعائلته.

محمد صلاح ومسيرته الكروية

وقال المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في مقابلة صحفية معه في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس على قناة “DMC” المصرية، ” لا يوجد كلام يصف شعوري بالفرحة. لوجود آمل لدى الناس، منذ أن خرجت من نادي المقاولون العرب من أجل الاحتراف في سويسرا. واجهت مشاكل معي لأنني لم أكن أتحدث الإنجليزية”.

كما وأضاف محمد صلاح، ” لقد جلست مع نفسي وقلت هل أنا أرغب في العودة إلى مصر بعد شهرين. مثل أي شخص احترف ولم يحقق أي شيء أم يجب أن استمر وأنجح؟! وقررت حينها الاستمرار بالنجاح”.

وتابع صلاح، ” لكن من أجل تحقيق ذلك كان عليّ التركيز في عدة أمور منها التنمية البشرية، كما وتساءلت هل الموهبة فقط تحقق الأهداف. أم يجب تطوير النفس بالعمل على قدرات العقل؟!”.

وواصل، ” منذ 7 سنوات من الآن، لو سألت أي شخص هل تتوقع أن ينافس أي لاعب مصري على جائزة أفضل لاعب في العالم سيقول بالطبع لا .. لكن اليوم سيقول نعم، وإذا مت الآن سأكون سعيداً لأنني حققت هدفي بتحفيز الجميع. ليؤمن بقدرته على تحقيق أهدافه وأحلامه”.

محمد صلاح والكرة الذهبية

واستكمل نجم ليفربول صلاح، ” لا أشعر بنظرية المؤامرة، لكن ربما تكون هناك اختيارات غير دقيقة للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهناك دول كثيرة بعيدة عن كرة القدم. لا أعرف اختياراتها تكون بناءً على ماذا؟!”.

كما وأردف صلاح، ” ليس لديّ شعور بأن هناك شيء شخصي ضدي بالتحديد في اختيارات الفيفا، لكن هذا هو الواقع الذي نتعامل معه. بالفعل صدمتني ولكن لا شيء يمكنني قوله، لم يكن هناك أحد في العالم يتوقع أنني سأكون في المركز السابع من الترتيب، لكن هذا ما حدث”.

في واحد حلم وماستناش الجني بتاع المصباح، لأنه عاش الحكاية الحقيقية بعقله وقرارته

حكاية ألف ليلة وليلة لصلاح لسه مكملة لـ ليالي طويلة أجمل ❤#لقاء_خاص pic.twitter.com/RkNvi5jSjx — dmctv (@dmctv) March 3, 2022

وعن تكريم زوجته ماجي صادق بجائزة القدم الذهبية نيابة عنه. على الرغم من حضوره لمراسم تلك الجائزة العام الماضي 2021، علق محمد صلاح على ذلك، ” زوجتي لا تظهر معي كثيراً، لذلك فضلت أن تصعد زوجتي لاستلام تلك الجائزة بدلاً مني، كما وكانت حاجة مهمة بالنسبة لها أن تستلم تلك الجائزة وهي كانت متوترة”.

كما وأعرب محمد صلاح عن فخره بارتداء قميص المنتخب المصري، قائلاً: ” أتشرف بكل مرة ارتدي فيها قميص منتخب مصر، ومباراة التأهل لكأس العالم القادمة. هي الأهم في مسيرتي”.

وراء الجداريات العظيمة والشهرة نظام غذائي صارم..

تخيلوا دي الأكلة اللي بيحس محمد صلاح بالذنب لو أكلها!#لقاء_خاص pic.twitter.com/RapvFo8nuK — dmctv (@dmctv) March 3, 2022

ويعتلي النجم المصري محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي. مع فريق ليفربول برصيد 19 هدفاً، بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 12 هدافاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + DMC)

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