ليندسي غراهام يدعو لاغتيال “بوتين” .. ما علاقة “بروتوس” في الأمر؟!

وطن – في واقعة أثارت غضب روسيا، دعا عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال “ليندسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الوحيدون القادرون على تصويب الأمور هم الشعب الروسي”.

وتساءل: “أليس هناك من بروتوس في روسيا؟”. في إشارة إلى أحد قتلة الحاكم الروماني يوليوس قيصر.

اقرأ أيضا:

كما تساءل المرشح الرئاسي السابق عما إذا كان يوجد في الجيش الروسي “كولونيل أكثر نجاحا من شتاوفنبرغ”. في إشارة إلى الضابط الألماني كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي فشلت قنبلته في قتل أدولف هتلر عام 1944.

وأضاف: “ستكون بذلك تقدم خدمة عظيمة لبلدك وللعالم”.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country – and the world – a great service. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

وتابع في تدوينة أخرى: ” الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي. من السهل القول، من الصعب الفعل ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك”.

The only people who can fix this are the Russian people. Easy to say, hard to do. Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

“أمر إجرامي”

من جانبها، وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة دعوة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لاغتيال بوتين بأنها أمر إجرامي.

وطالبت السفارة الروسية من الولايات المتحدة رسميا تفسيرا لهذا الأمر، وإدانة تصريح السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام المتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلى حسابها في فيسبوك قالت السفارة الروسية: “نطالب بتفسير رسمي وإدانة قوية للتصريحات الإجرامية لهذا الأمريكي”.

وشدد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب.

وقال في هذا السياق: “درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها. من المستحيل تصديق أن سيناتور في بلد يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره” نجما مرشدا “للبشرية جمعاء يمكنه أن يدعو إلى الإرهاب. كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية”.

وذكر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن خوفه يزداد على مصير الولايات المتحدة التي يوجد على مقودها “سياسيون لا يتحلون بالمسؤولية وغير محترفين”.

وكان السناتور ليندسي غراهام الذي يشغل مقعدا في الكونغرس منذ أكثر من عشرين عاما وكان أحيانا حليفا وثيقا للرئيس السابق دونالد ترامب، قد قدم الخميس مشروع قرار يدين الرئيس الروسي وقادته العسكريين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

(المصدر: متابعات وطن)

اقرأ أيضا:

8 طرق يمكن بها إنهاء حرب بوتين .. أبرزها معركة الطائرات بدون طيار والمرتزقة (شاهد)

مُصمَّم للنجاة من حرب نووية .. بوتين ينقل عائلته إلى مخبأ تحت الأرض!

جندي روسي يحمل قنبلتين يدويتين في الهواء أثناء سيره بين الأوكرانيين مطالبا إياهم بالاستسلام!(فيديو)