ليندسي غراهام يدعو لاغتيال “بوتين” .. ما علاقة “بروتوس” في الأمر؟!

وطن – في واقعة أثارت غضب روسيا، دعا عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال “ليندسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الوحيدون القادرون على تصويب الأمور هم الشعب الروسي”.

وتساءل: “أليس هناك من بروتوس في روسيا؟”. في إشارة إلى أحد قتلة الحاكم الروماني يوليوس قيصر.

وأضاف: “ستكون بذلك تقدم خدمة عظيمة لبلدك وللعالم”.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

