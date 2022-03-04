لخوض الحرب العالمية الثالثة .. كيم جونغ أون يطلب من قادة جيشه الاستعداد

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أنه تم تحذير أعضاء حزب العمال الكوري الشمالي الذي ينتمي إليه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن يكونوا مستعدين للتعبئة للحرب العالمية الثالثة لأن “حليفهم القوي روسيا” في حالة حرب بعد غزو البلاد لأوكرانيا.

كيم جونغ أون والحرب العالمية الثالثة

ووفقا للصحيفة فإن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال للمسؤولين في بلاده أن يكونوا مستعدين لتعبئة القوات بعد ان أصبح الحليف القوي “روسيا” في حالة حرب.

ونقلت عن إذاعة “آسيا الحرة” عن مسؤولين حكوميين في بيونج يانج، أن السلطات الكورية الشمالية انتظرت أياما لتخبر المواطنين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، التي تهدف إلى نزع سلاح كييف ودرء تهديداتها.

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وقال المسؤولون إن السلطات أخبرت أعضاء حزب “العمال” الكوري الحاكم فقط في البداية، خلال اجتماعات خاصة، ثم نشرت المعلومات لاحقا عبر الأعضاء الذين عادة ما يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة.

وانطلقت العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي، لكن بيونج يانج لم تخبر أعضاء الحزب إلا بعد يومين. وقال أحد المسؤولين أنه في السابع والعشرين من الشهر الماضي أخبرت كل لجنة حزبية إقليمية الأعضاء.

وأوضح أن اللجان أخبرت الأعضاء بأن “حليفنا القوي، روسيا، في حالة حرب”. مضيفا: “العلاقات الدولية متوترة مع روسيا التي في حالة حرب، لذلك طالب الحزب بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات”.

ولم يفاجأ أعضاء الحزب، لكنهم ما زالوا يتساءلون عن سبب إبقاء السلطات على سرية الأخبار.

وقال المصدر: “أعضاء الحزب، بالطبع يعرفون من معارفهم الصينيين أن الحرب بدأت. لكنهم كانوا مهتمين أكثر بما دفع روسيا للعملية”.

بعد نقل الخبر إلى أعضاء الحزب في مقاطعة هامغيونغ الشمالية الشرقية، بدأ ينتشر بسرعة بين الجمهور. حسبما قال أحد السكان لإذاعة آسيا الحرة.

وذكر مسؤول آخر للإذاعة: “لم يصرحوا فقط بأن روسيا في حالة حرب، بل أمرونا أيضا أن نكون مستعدين للدخول في حرب على الفور تحت أي ظرف من الظروف”.

(المصدر: ديلي ستار)

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