أعراض النوبات القلبية الشائعة عند النساء .. وفق الأطباء

وطن – تؤثر النوبات القلبية بشكل متساوٍ على كل من الرجال والنساء، حيث تبين بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 24.4 في المئة من جميع وفيات الذكور و 22.3 في المائة من جميع وفيات الإناث في عام 2015 كانت نتيجة الإصابة بأمراض القلب.

ولكن ما يمكن أن يكون مختلفًا بالنسبة لكل من الجنسين هو العلامات المبكرة التي قد تواجهها والتي تؤشر إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية. حسب تقرير لصحيفة “best life” الأمريكية.

إذن ما هي أبرز الأعراض التي يجب أن تنتبه إليها النساء؟

أعراض النوبات القلبية عند النساء

يمكن أن تظهر النوبات القلبية بطرق مختلفة، لا سيما الشعور بألم في الصدر. لكن الخبراء يشيرون إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض مختلفة تؤشر إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، والتي غالبََا ما يتم تجاهلها بسبب قلة الوعي.

على الرغم من أن الرجال والنساء يمكن أن يتعرضوا لألم في الصدر. إلا أن النساء يمكن أن يعانين من نوبة قلبية دون الشعور بهذا الألم على الصدر وبدلاً من ذلك، قد يعانين من ضيق في التنفس أو ألم في أسفل الصدر وأعلى البطن أو إرهاق شديد.

تشمل الأعراض المبكرة الشائعة الأخرى للنوبات القلبية لدى النساء الغثيان أو القيء أو الشعور بآلام في الفك.

تظهر الأبحاث أن النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية أكثر عرضة من الرجال للانتظار وقتًا أطول لطلب المساعدة في حالة الإصابة بنوبة قلبية.

في دراسة أجريت عام 2018 حول هذا الموضوع، خلص الباحثون إلى أن هذا قد يكون “بسبب الأسطورة القائلة بأن النوبات القلبية تحدث عادة عند الرجال.”

ما يمكنكِ فعله للوقاية من أمراض القلب؟

إذا كنت تتطلعين إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بنوبة قلبية. فهناك خطوات أساسية يمكنك اتخاذها للوقاية من هذه الأمراض منها:

– تحديد موعد مع طبيبك لمعرفة المزيد حول مخاطر الإصابة بأمراض القلب. -الإقلاع عن التدخين، والذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

– المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا والذي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

– تعديل نظامك الغذائي ليشمل أطعمة ووجبات خفيفة صحية.

(المصدر: بيست لايف أون لاين)

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