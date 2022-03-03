محمد بن سلمان: مقتل "خاشقجي" أسوأ شيء حصل لي watanserb.com
محمد بن سلمان قال إنه لم يقرأ في حياته مقالاً لخاشقجي!
تقارير

محمد بن سلمان يتحدث لـ”أتلانتك” عن مقتل “خاشقجي” أسوأ شيء حصل له على الإطلاق

(لا أهتم بـ"بايدن" ولا نائبته)

كتب سالم حنفي
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وطن – قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان أسوأ شيء حصل له على الاطلاق؛ لأنه كاد ان يحبط كل خططه للإصلاح.

محمد بن سلمان “يتفهم” غضب الصحفييين! 

وأضاف محمد بن سلمان في حوارة اجرته معه مجلة “أتلانتيك” الامريكية أنه يتفهم ” الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا”، بحسب قوله.

وزعم أن السعودية عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي. لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها احد.

ودافع ولي العهد السعودي عن نفسه جزئيًا من خلال التأكيد على أن خاشقجي لم يكن مهمًا بما يكفي لقتله.

وقال محمد بن سلمان:”لم أقرأ قط مقالاً عن خاشقجي في حياتي”. وأضاف أنه إذا أرسل فرقة قتل، “فسيختار هدفًا أكثر قيمة، وقتلة أكثر كفاءة”.

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: “إذا كانت هذه هي الطريقة التي ندير بها الامور قتل مؤلفي مقالات الرأي الناقدة. لن يكون خاشقجي حتى من بين اول الف شخص في القائمة. إذا كنت ستقوم بعملية أخرى من هذا القبيل، يجب أن تكون محترفًا ويجب أن يكون واحدا من اهم الف لديك”.

ولي العهد يرد على تجاهل بايدن ونائبته له

ورد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس له وعدم الاتصال به باعتباره ليس نظيرا لهما.

وقال محمد بن سلمان: “أين هي الإمكانات في العالم اليوم.. انها في السعودية. وإذا كنت تريد تفويتها، أعتقد أن الناس الآخرين في الشرق سيكونون سعداء للغاية”.

وفي رده على سؤال ما إذا كان بايدن يسيء فهم شيء ما عنه فأجاب: “ببساطة، أنا لا أهتم”. واقترح أن التسبب بنفور النظام الملكي السعودي من شأنه أن يضر بموقف بايدن. “الأمر متروك له للتفكير في مصالح أمريكا”.

ووفقا للمجلة، فإنه حينما سألوا ولي العهد السعودي انه اذا انتقدناه في الاسئلة قد ينتهي الامر بنا في فندق الريتز فرد قائلا: “على الاقل الريتز فندق خمس نجوم”.

وأشارت المجلة إلى ان ما أثار دهشة ولي العهد السعودي أيضًا فكرة أن مواطنيه يخشون التحدث ضده، قائلا: “إننا بحاجة إلى معارضة”، “إذا كانت كتابة موضوعية، دون أي أجندة أيديولوجية”.

وتحدث ولي العهد في لقاء المجلة عن حملته ضد الفساد، قائلا: ” إن عملية فندق ريتز كانت حربا خاطفة ضد الفساد، وحققت نجاحا كبيرا وشعبية لأنها بدأت من القمة ولم تتوقف عند هذا الحد”.

وأقر محمد بن سلمان بأن عملية فندق ريتز ربما بدت اجرامية بالنسبة للغرباء. لكن بالنسبة له كان ذلك حلاً أنيقًا، مضيفا: “بالمناسبة غير عنيف، لمشكلة مصاصي الدماء الذين يتغذون على الميزانية السنوية للمملكة.”

(المصدر: ذا اتلانتك) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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