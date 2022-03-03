ماذا فعل “أبوفلة” بعد رؤيته إسرائيلياً في الإمارات! (فيديو)

وطن – نشر اليوتيوبر الكويتي الشهير حسن سليمان والمعروف باسم “أبوفلة”، مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابه بموقع سناب شات، يظهر اندهاشه من وجود مواطن إسرائيلي في الإمارات.

اليوتيوبر الكويتي “أبوفلة” يرى إسرائيلياً في الإمارات!

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ “أبوفلة” أثناء توجده في أحد الأماكن بظهور مواطن إسرائيلي أمامه. ليعلق مستغربا ومستنكرا: “يا الله”.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا في يناير/كانون الثاني2021، اتفاقا يقضي بالإعفاء المتبادل للتأشيرات بين مواطني البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها أن اتفاق الإعفاء من التأشيرات بينها وبين الإمارات العربية المتحدة. سيدخل حيز التنفيذ في 12 من شباط/فبراير من العام نفسه.

علاقات الإمارات وإسرائيل

وفي 13 أغسطس/آب 2020، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتطبيع العلاقات على الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية. وكذلك في قطاعات السياحة والتجارة والبيئة والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة.

كما لحقت دولة البحرين بالإمارات في التطبيع مع إسرائيل. إذ أعلنت المنامة وواشنطن، في 11 من أيلول 2020، التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل بعد أقل من شهر على خطوة إماراتية مماثلة.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979). وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

واستنكر الفلسطينيون التقارب الإسرائيلي الإماراتي. وندّدوا باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. شرطًا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبريّة.

المصدر: (وطن – متابعات)

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