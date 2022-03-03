صدمة أبوفلة حينما شاهد إسرائيلي في الإمارات
صدمة أبوفلة حينما شاهد إسرائيلي في الإمارات
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ماذا فعل “أبوفلة” بعد رؤيته إسرائيلياً في الإمارات! (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – نشر اليوتيوبر الكويتي الشهير حسن سليمان والمعروف باسم “أبوفلة”، مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري” على حسابه بموقع سناب شات، يظهر اندهاشه من وجود مواطن إسرائيلي في الإمارات.

اليوتيوبر الكويتي “أبوفلة” يرى إسرائيلياً في الإمارات!

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد تفاجأ “أبوفلة” أثناء توجده في أحد الأماكن بظهور مواطن إسرائيلي أمامه. ليعلق مستغربا ومستنكرا: “يا الله”.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا في يناير/كانون الثاني2021، اتفاقا يقضي بالإعفاء المتبادل للتأشيرات بين مواطني البلدين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها أن اتفاق الإعفاء من التأشيرات بينها وبين الإمارات العربية المتحدة. سيدخل حيز التنفيذ في 12 من شباط/فبراير من العام نفسه.

علاقات الإمارات وإسرائيل

وفي 13 أغسطس/آب 2020، أعلنت الإمارات وإسرائيل عن تبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتطبيع العلاقات على الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية. وكذلك في قطاعات السياحة والتجارة والبيئة والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة.

كما لحقت دولة البحرين بالإمارات في التطبيع مع إسرائيل. إذ أعلنت المنامة وواشنطن، في 11 من أيلول 2020، التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل بعد أقل من شهر على خطوة إماراتية مماثلة.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979). وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

واستنكر الفلسطينيون التقارب الإسرائيلي الإماراتي. وندّدوا باتّفاقات التطبيع التي يرون أنّها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. شرطًا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبريّة.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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