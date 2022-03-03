“ليست عدو بل حليف محتمل” .. إشارة رسمية من محمد بن سلمان على قرب التطبيع مع إسرائيل

وطن – علق ولي العهد السعودي وحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان، على طبيعة العلاقة التي تربط السعودية بإسرائيل حاليا، في ظل تطبيع بعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات علاقاتها بشكل رسمي معها مؤخرا.

ابن سلمان يبعث برسائل إيجابية لإسرائيل

وضمن حواره مع مجلة “أتلانتك” الأمريكية الذي تطرق فيه لعدة ملفات من بينها ملف خاشقجي وأزمة حصار قطر. أرسل ولي العهد إشارة اعتبرها محللون دليل على قرب التطبيع مع الاحتلال عندما قال إنه لا ينظر إلى إسرائيل “كعدو”.

وخلال المقابلة التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم، الخميس، وردا على سؤال إن كانت المملكة ستحذو حذو بعض الدول العربية في مسألة التطبيع. قال ابن سلمان: “إننا نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.”

كما تابع: “إننا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا.”

واستدرك ولي العهد السعودي بالقول: “لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك.”

علاقة السعودية مع إيران

وبشأن علاقات السعودية مع إيران قال محمد بن سلمان لمحاوره: “لقد قمنا خلال 4 أشهر بمناقشات. وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، التي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة.”

مضيفا:”وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات. وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيدًا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلًا مشرقًا لهما.”

وعندما وجه المذيع سؤالا لابن سلمان عما إذا كان يفضل وجود اتفاق نووي أم لا، قال : “أعتقد أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يعد خطيرا، سوء إيران أو أي دولة أخرى.”

كما أوضح:”لذا نحن لا نود أن نرى ذلك، وأيضا نحن لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف؛ لأنه سيؤدي في النهاية إلى ذات النتيجة.”

محمد بن سلمان يصف أمير قطر بأنه قائد رائع

هذا ووصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقائه مع مجلة “أتلانتك” أيضا حصار قطر، بأنه “شجار عائلي بين الأشقاء”، واصفاً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه قائد رائع.

وأضاف ولي العهد: “بالتأكيد، العائلة تظل عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، مما يعني أنهم حتمًا سيتجاوزونه. وحتمًا سوف نصبح أفضل الأصدقاء”.

وتابع: “لدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد. ونواجه نفس المخاطر الأمنية، ونفس التحديات والفرص الاقتصادية، ولدينا كذلك نفس المجتمع والنسيج الاجتماعي”.

كما قال: “نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا لتأسيس مجلس التعاون والعمل معًا؛ لأن عملنا معًا سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية، وسيُظهر أن أجندتنا السياسية يمكنها أن تنجح أيضًا، ومن المؤكد أن هناك بضعة اختلافات، لكن دورنا يتمثل في تعزيز المصالح، وحل الاختلافات”.

بينما أضاف أنه لا يرغب في الحديث عن أشياء سلبية، “لقد تجاوزنا الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع، وقائد رائع، وكذلك الحال لبقية قادة دول الخليج، وهدفنا وتركيزنا منصب على كيفية بناء مستقبل رائع، فهم قريبين منا جدًّا الآن، وأصبحنا أفضل من أي وقت آخر على مر التاريخ”.

محمد بن سلمان يتحدث عن مقتل خاشقجي

كما تطرق ولي العهد في حواره إلى ملف خاشقجي، وقال إن مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان أسوأ شيء حصل له على الاطلاق. لأنه كاد ان يحبط كل خططه للإصلاح.

وأضاف محمد بن سلمان في حوارة اجرته معه مجلة “أتلانتيك” الامريكية أنه يتفهم” الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا”، بحسب قوله.

وزعم أن السعودية عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي. لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها احد.

كما دافع ولي العهد السعودي عن نفسه جزئيًا من خلال التأكيد على أن خاشقجي لم يكن مهمًا بما يكفي لقتله.

وقال محمد بن سلمان:”لم أقرأ قط مقالاً عن خاشقجي في حياتي”. وأضاف أنه إذا أرسل فرقة قتل، “فسيختار هدفًا أكثر قيمة، وقتلة أكثر كفاءة”.

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: “إذا كانت هذه هي الطريقة التي ندير بها الامور قتل مؤلفي مقالات الرأي الناقدة. لن يكون خاشقجي حتى من بين اول الف شخص في القائمة. إذا كنت ستقوم بعملية أخرى من هذا القبيل، يجب أن تكون محترفًا ويجب أن يكون واحدا من اهم الف لديك”.

ولي العهد يرد على تجاهل بايدن ونائبته له

ورد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس له وعدم الاتصال به باعتباره ليس نظيرا لهما.

وقال محمد بن سلمان: “أين هي الإمكانات في العالم اليوم.. انها في السعودية. وإذا كنت تريد تفويتها، أعتقد أن الناس الآخرين في الشرق سيكونون سعداء للغاية”.

وفي رده على سؤال ما إذا كان بايدن يسيء فهم شيء ما عنه فأجاب: “ببساطة، أنا لا أهتم”. واقترح أن التسبب بنفور النظام الملكي السعودي من شأنه أن يضر بموقف بايدن. “الأمر متروك له للتفكير في مصالح أمريكا”.

ووفقا للمجلة، فإنه حينما سألوا ولي العهد السعودي انه اذا انتقدناه في الاسئلة قد ينتهي الامر بنا في فندق الريتز فرد قائلا: “على الاقل الريتز فندق خمس نجوم”.

(المصدر: أتلانتك)

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