غادة عويس تطلق حملة لإنقاذ الداعية صلاح سلطان watanserb.com
صلاح سلطان معتقل منذ سبتمبر/أيلول 2013 وهو يقضي عقوبة السجن المؤبد
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غادة عويس تطلق حملة لإنقاذ الداعية صلاح سلطان من سجون “السيسي”

كتب شيراز ماضي
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وطن – أطلقت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، حملة للإفراج عن الداعية صلاح سلطان بسبب تردي حالته الصحية بشكل كبير، الامر الذي يهدد حياته، مطالبة متابعيها بالمشاركة في الحملة.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أرجو من المتابعات والمتابعين الكرام مشاركتي في حملة الدعوة لإنقاذ والد صديقي محمد سلطان بالتغريد يوم الخميس مع هاشتاغ #انقذوا_سلطان . في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أدناه تجدون تفاصيل ما يتعرض له بما بات يشكّل خطراً على حياته.”

واعتقل صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013، وهو يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ إدانته في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن احتجاز صلاح سلطان تعسفي، وأن هناك انتهاكات عديدة لحقه في محاكمة عادلة، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت 19 منظمة حقوقية إن على السلطات المصرية توفير الرعاية الصحية العاجلة لصلاح سلطان، الوالد المحتجز لناشط حقوقي بارز مقيم في الولايات المتحدة، أو إطلاق سراحه فورا لتلقي الرعاية الطبية. والتحقيق في مزاعم تعذيب.

صلاح سلطان في حالة صحية حرجة

ووفقا لبيان المنظمات، فإن صلاح سلطان (63 عاما)، المسؤول في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي ووالد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن. بحسب أحد أقاربه

ويخضع منذ 15 يونيو/حزيران 2020 للإخفاء القسري، الذي تخللته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة.

وبدت صحة سلطان خلال زيارة يناير/كانون الثاني 2022 سيئة للغاية لدرجة أنه لم يكن قادرا على الوقوف. ونقل إلى الغرفة مستندا على حارسين، بحسب قريبه.

وقال محمد سلطان إن والده نقل في 26 يناير/كانون الثاني للزيارة من مكان مجهول إلى سجن العقرب 2 شديد الحراسة بمجمع سجون طرة في مصر.

وأضاف أن والده “لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه”، وكان معصوب العينين طوال نقله. وبدا خلال زيارتَيْ الأسرة السابقتين أنه يخشى مشاركة تفاصيل ما مر به خلال فترات الإخفاء تلك.

لكنه أفاد عن تعرضه للتجويع عمدا، ونقله بين الزنازين بشكل متكرر. وعدم السماح له بساعة يد أو نوع آخر من الساعات.

(المصدر: رصد وطن) 

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شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها.
لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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