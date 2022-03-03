صحيفة فرنسية تفتح النار على جمال بلماضي بعد تصريحاته الأخيرة .. ماذا قال؟!

وطن -هاجمت صحيفة فرنسية مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي 45 عاماً، عقب تصريحاته الأخيرة عن النجم الفرنسي ذو الاصول الجزائرية حسام عوار لاعب فريق أولمبيك ليون.

تصريحات جمال بالماضي وهجوم صحيفة فرنسية

وقال مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي في مؤتمر الصحفي الأخير، بشأن المحادثات مع النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية حسام عوار، ” لقد تواصلت مع اللاعب حسام عوار من أجل إقناعه بتمثيل منتخب الجزائر. خلال الفترة القادمة، إلا أن اللاعب رفض ذلك”.

كما ووصفت صحيفة “بوت فوتبال” الفرنسية، في تقرير لها بأن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، بالغاضب والذي لم يتقبل رفض اللاعب حسام عوار ذو الأصول الجزائرية لمقترحه. حيث فضل الأخير تمثيل منتخب فرنسا ” الديوك” على حساب منتخب الأم، على الرغم من الإغراءات والامتيازات التي قدمت له من قبل دولة الجزائر.

حسام عوار وتمثيل منتخب فرنسا

وبينت الصحيفة الفرنسية، نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب حسام عوار، بأنه لا يفكر تماماً في تمثيل منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء”، بل يسعى لاستعادة مكانته في تشكيلة منتخب فرنسا. خاصة مع اقتراب موعد نهائيات مونديال كأس العالم الذي سيقام هذه المرة في دولة قطر عام 2022.

كما وكان آخر لاعب قد انضم إلى صفوف منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء”، النجم ذو الأصول الجزائرية أدم وناس المحترف في صفوف نادي نابولي الإيطالي في عام 2017.

منتخب الجزائر وكأس أمم أفريقيا

وقد خرج حامل اللقب منتخب الجزائر مبكراً من بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2022 التي أقيمت في دولة الكاميرون، في صدمة وخيبة آمل لعشاقه ومحبيه ليفشل في الدفاع عن لقبه.

كما ونجح منتخب غينيا الاستوائية من كسر سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الجزائر. بعد الفوز على الأخير بهدف نظيف دون رد، لتحطم تلك السلسلة من الانتصارات. منذ عام 2018 عند 35 مباراة متتالية بدون خسارة.

ويستعد منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” للمواجهة الحاسمة في التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022 لمباراة الذهاب والإياب، أمام نظيره الكاميرون ” الأسود” في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري، على تجدد المواجهة بين كلا المنتخبين في ال29 من الشهر نفسه.

(المصدر: وطن + بوت فوتبال)

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