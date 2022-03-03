جندي روسي يحمل قنبلتين يدويتين في الهواء أثناء سيره بين الأوكرانيين مطالبا إياهم بالاستسلام!(فيديو)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو لجندي روسي يحمل قنبلتين يدويتين في الهواء. بينما كان يسير بين الأوكرانيين يطالبهم بالاستسلام في مدينة كونوتوب.

“عار”

وتظهر اللقطات المصورة في مدينة كونوتوب ، الجندي الروسي وهو يحمل ما يبدو أنهما قنبلتان يدويتان فوق رأسه. بينما كان يسير وسط حشد من المواطنين الأوكرانيين الغاضبين وهم يهتفون “عار”.

وبحسب الفيديو، قال آخرون للجندي الروسي: “لا تتجول وتعرض قنبلتك اليدوية”. بينما احتشد آخرون حول الجندي، على ما يبدو غافلين عن خطر القنابل اليدوية.

وكان الجندي في المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي لأوكرانيا. للتفاوض مع السكان على استسلام أوكراني بعد محاصرة المدينة.

الاستسلام أو القتال

وبحسب ما ورد تحدث مع عمدة كونوتوب أرتيم سيمنيخين وقدم إنذارًا نهائيًا – الاستسلام أو القتال.

وفي فيديو آخر، ظهر عمدة المدينة أرتيم سيمنيخين وهو يتحدث من وسط المدينة. بعد مغادرة الجنود الروس، ويمكن سماعه وهو يسأل السكان عن الخيار الذي يريدونه. والذي رد عليه الأوكرانيون: “قاتلوا بالطبع”.

يأتي ذلك في الوقت الذي استولت فيه القوات الروسية صباح اليوم الخميس. على أول مدينة رئيسية لها في أوكرانيا خيرسون – وهي عاصمة إقليمية يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة وتقع على البحر الأسود.

تطويق أكبر مدينتين في أوكرانيا

وطوقت القوات الروسية المدن الكبرى تشيرنيهيف ، في الشمال الغربي ، وماريوبول في الجنوب. وكذلك كييف وخاركيف ، أكبر مدينتين في أوكرانيا – على الرغم من أنها ظلت جميعها تحت السيطرة الأوكرانية بحلول صباح الخميس.

وتحدث رئيس بلدية كونوتوب ، أرتيم سيمنيخين ، إلى السكان بعد أن غادرت القوات الروسية وسط المدينة. وسألهم عما إذا كانوا يريدون الاستسلام أو القتال.

قال سيمنيخين في خطاب مثير: “لقد وجهوا لنا إنذارًا نهائيًا – إذا بدأنا في المقاومة فسوف يحولون المدينة إلى أشلاء بالمدفعية”.

“قتال بالطبع”

وتوجه إليهم بالقول: ” ، يجب أن نتخذ القرار جميعًا لأن المدفعية موجهة إلينا بالفعل”. ليظهر صوت الجميع: “قتال بالطبع”.

واستولت القوات الروسية بين عشية وضحاها على خيرسون. حيث قال إيغور كوليخاييف ، عمدة المدينة ، في تحديث حوالي الساعة الواحدة صباحًا إن “الزوار المسلحين” اقتحموا اجتماعًا للمجلس. وفرضوا قواعد جديدة بما في ذلك حظر تجول صارم وحث المواطنين على اتباعها.

لكن لم يتضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد انسحبت بالكامل. حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الخميس إن الوضع “غير واضح”.

إبادة جماعية

وبعد الفشل في الاستيلاء على المدن الكبرى بسرعة وإخضاع الجيش الأوكراني. قال المسؤولون الأمريكيون منذ أيام إنهم يعتقدون أن روسيا ستسعى بدلاً من ذلك إلى تطويق المدن. وقطع طرق الإمداد والهروب.

وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن رجال فلاديمير بوتين. سيهاجمون المدن بعد ذلك بقوة مشتركة من المدرعات والقوات البرية والمهندسين.

وظلت كييف وخاركيف، أكبر مدينتين في أوكرانيا. تتعرضان لحملة قصف عنيفة طوال الليل بصواريخ تضرب مناطق مدنية.

قطار العاصمة الأوكرانية

وكان من بين الأهداف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية تُستخدم لإجلاء الناس من المدينة. وكمأوى لأولئك الذين لا يستطيعون المغادرة أو اختاروا عدم المغادرة.

ووفقا للصحيفة، فإن تشيرنيهيف ، في الشمال الغربي ، وماريوبول ، في الجنوب. لا تزالان أيضًا تحت السيطرة الأوكرانية على الرغم من كونها محاصرة من قبل القوات الروسية وتتعرض لقصف عنيف.

وقال عمدة ماريوبول مساء الأربعاء إن المدفعية الروسية دمرت أجزاء كبيرة من المدينة فيما يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.

المصدر: (ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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