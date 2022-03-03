نجم الزمالك أحمد سيد زيزو يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري watanserb.com
نجم الزمالك أحمد سيد زيزو يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري
Videoرياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي زيزو (فيديو)

منافسات الجولة ال11 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح نجم الزمالك أحمد سيد زيزو من تصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد هدفي في المباراة الأخيرة داخل شباك نظيره فيوتشر، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الممتاز.

الزمالك وهدفي زيزز في شباك فيوتشر

وحقق فريق الزمالك ” البيضاوي” من تحقيق الفوز الثمين على منافسه فيوتشر. في المباراة المثيرة والقوية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما وأحرز فريق فيوتشر أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة على صافرة بداية المباراة. عن طريق أحمد عاطف، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال13 للفريق من توقيع أحمد رفعت.

وأدرك فريق الزمالك هدفي التعادل والرجوع إلى أجواء المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال 17 وال49. ليسددها ببراعة داخل شباك مرمى الخصم فيوتشر.

كما وسجل محمد عبد الغني الهدف القاتل والفوز في المباراة بالدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

الزمالك والتفوق في الاستحواذ على فيوتشر

وتفوق فريق الزمالك في نسبة الاستحواذ على منافسه فيوتشر طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 57%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه إلى 43%.

كما وكان فريق فيوتشر الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى فريق الزمالك. برصيد 14 تسديدة، وبفارق تسديدة واحدة عن فريق الزمالك البيضاوي.

ورفع فريق الزمالك رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي فريق الأهلي المتصدر برصيد 25 نقطة للموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويعتلي نجم فريق الزمالك المصري أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد عن مروان حمدي لاعب فريق سموحة ونجم فريق الاتحاد السكندري كريستفاو مابولولو برصيد 6 أهداف.

كما وجاء في المركز الثالث نجم فريق الأهلي بيرسي تاو برصيد 5 أهداف، متساوياً بذلك مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي ومحمود وادي نجم فريق بيراميدز وجون أوكويي إيبوكا نجم فريق إنبي بنفس الرصيد من الأهداف. وفي المركز الخامس علي معلول نجم فريق الأهلي برصيد 4 أهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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