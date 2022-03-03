ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفي زيزو (فيديو)

وطن – نجح نجم الزمالك أحمد سيد زيزو من تصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد هدفي في المباراة الأخيرة داخل شباك نظيره فيوتشر، في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الممتاز.

الزمالك وهدفي زيزز في شباك فيوتشر

وحقق فريق الزمالك ” البيضاوي” من تحقيق الفوز الثمين على منافسه فيوتشر. في المباراة المثيرة والقوية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما وأحرز فريق فيوتشر أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة على صافرة بداية المباراة. عن طريق أحمد عاطف، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال13 للفريق من توقيع أحمد رفعت.

شاهد كأنك في الملعب مع هتاف الجماهير.. دقة + تركيز + إتقان = ركلة جزاء زيزو في فيوتشر 🏃 🎥 pic.twitter.com/Q2nWzAJNwN — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 3, 2022

وأدرك فريق الزمالك هدفي التعادل والرجوع إلى أجواء المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال 17 وال49. ليسددها ببراعة داخل شباك مرمى الخصم فيوتشر.

كما وسجل محمد عبد الغني الهدف القاتل والفوز في المباراة بالدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

الزمالك والتفوق في الاستحواذ على فيوتشر

وتفوق فريق الزمالك في نسبة الاستحواذ على منافسه فيوتشر طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 57%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه إلى 43%.

كما وكان فريق فيوتشر الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى فريق الزمالك. برصيد 14 تسديدة، وبفارق تسديدة واحدة عن فريق الزمالك البيضاوي.

أهداف مباراة الزمالك 3-2 فيوتشر | الجولة العاشرة | الدوري المصري الممتاز ⚽ 🎥 pic.twitter.com/Hy0pbNImB6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 2, 2022

ورفع فريق الزمالك رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي فريق الأهلي المتصدر برصيد 25 نقطة للموسم الحالي.

أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني منذ انتقاله للزمالك في عام 2019 سدد 20 ركلة جزاء مع فريقه ومنتخب مصر ولم يفشل في تسجيل واحدة بنسبة نجاح 100% 💪⚽️ pic.twitter.com/EmIwTRXDMJ — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) March 3, 2022

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويعتلي نجم فريق الزمالك المصري أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد عن مروان حمدي لاعب فريق سموحة ونجم فريق الاتحاد السكندري كريستفاو مابولولو برصيد 6 أهداف.

بعد تسجيله ثنائية اليوم.. أحمد سيد زيزو يتصدر قائمة هدافين الدوري المصري برصيد 7 أهداف. ⚽🏹 pic.twitter.com/umYxBdL13n — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 2, 2022

كما وجاء في المركز الثالث نجم فريق الأهلي بيرسي تاو برصيد 5 أهداف، متساوياً بذلك مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي ومحمود وادي نجم فريق بيراميدز وجون أوكويي إيبوكا نجم فريق إنبي بنفس الرصيد من الأهداف. وفي المركز الخامس علي معلول نجم فريق الأهلي برصيد 4 أهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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