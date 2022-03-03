بعد تخندق السعودية والإمارات مع بوتين .. سلطنة عمان تعلن موقفها بشأن الأزمة الأوكرانية

وطن – بعدما تجنب سلطان عمان هيثم بن طارق، التعليق على الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بدايتها خرج اليوم، الخميس، عن صمته ووجه رسالة للدول المتنازعة.

السلطان هيثم يدعو لحل الأزمة عبر الحوار

وأشار السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم. إلى أن سلطنة عمان تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه الأزمة الأوكرانية.

وأكد سلطان عُمان على ضرورة العودة إلى الدبلوماسية. والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته “وكالة الأنباء العمانية”، اليوم الخميس، عقب ترؤس السلطان اجتماع مجلس الوزراء في قصر “البركة العامر”، بالعاصمة مسقط. في أول تعليق له على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويشار إلى أنه يوم 24 فبراير الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا.

مفتي سلطنة عمان يعلق على الأزمة الأوكرانية

ويشار إلى أنه أمس، الأربعاء، علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على نظرة المجتمع الأوروبي والإعلاميين الغربيين العنصرية. والتي ظهرت خلال جلية خلال الأيام الماضية بعد تلفظهم بإهانات عنصرية للاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حديثهم عن اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا من بلادهم على إثر الغزو الروسي.

كان للتصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار، فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟!#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/Jx3YbTXWPn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 2, 2022

وقال المفتي العام للسلطنة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) إنه كان للتصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة. وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار.

وتابع الشيخ الخليلي موضحا:”فمهما حاولوا تضليل العقول بالشعارات الزائفة. التي يحملونها ويلوحون بها بين الناس من ـ ديمقراطية وحرية ومساواة ـ فإنهم يكنون من وراء ذلك ما يكنونه من تحقير المسلمين والاستخفاف بهم. وعدم المبالاة بحقوقهم أو الاكتراث بمصيرهم.”

واستشهد بقول الله تعالى في الآية 118 بسورة آل عمران: “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”.

وتساءل مفتي سلطنة عمان في نهاية بيانه:”فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟. أو أنهم لا يزالون يعلقون عليهم الآمال، ويرجون منهم أحسن ما يرتجى من كونهم هم المظلة الواقية لهم من جميع الشرور؟!”.

ابن سلمان يرد الجميل لبوتين وهذا ما يهدف إليه ابن زايد

وفي تقرير لها تحت عنوان “حياد دول الخليج تجاه أوكرانيا” سلطت صحيفة (فايننشال تايمز)، الضوء على موقف السعودية بالصمت على غزو أوكرانيا. معتبرة أن حاكم المملكة الفعلي محمد بن سلمان، يتعامل بشكل شخصي ويحاول أن يرد الجميل لفلاديمير بوتين.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن السعودية لم تصدر أي بيان يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. لأن بوتين كان أول من احتضن بن سلمان بعد أن أصبح منبوذاً بسبب دوره في اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.

كما أشارت إلى أن موسكو تشارك السعودية مصالحها في مجال الطاقة لأنها اللاعب الرئيسي في منظمة أوبك+، التي انضمت إليها روسيا في عام 2016.

في المقابل لفتت الصحيفة أيضا إلى أن بن سلمان يتخذ موقفا عدائيا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن. الذي وجه انتقادات مستمرة لولي العهد ورفض الحديث معه.

وبالنسبة للإمارات فقد أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع ولي عهد أبو ظبي. والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تنفيذ اتفاقيات “أوبك +”.

وبحسب الكرملين، بحث بوتين في تنفيذ اتفاقات “أوبك +” مع ولي عهد أبو ظبي. بحيث أكد الرجلان “عزمهما مواصلة التنسيق من أجل المحافظة على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية”.

وأوضح الكرملين أنّ ابن زايد وبوتين ناقشا الأزمة في أوكرانيا، بحيث أكد ولي عهد أبو ظبي “حق روسيا في ضمان أمنها القومي”.

ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة

هذا ورصد “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، ردود فعل أوروبية وأمريكية غاضبة. من موقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إزاء الأزمة مع روسيا.

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا. إن الاتحاد الأوروبي وواشنطن ينظران باستياء إلى الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن التعامل مع روسيا في ظل غزوها أوكرانيا.

(المصدر: وطن + متابعات)

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