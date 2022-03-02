هكذا تعامل الأوكرانيون مع لصوص استغلوا الغزو كفرصة للسلب والنهب (شاهد)

وطن – لجأ الأوكرانيون إلى ربط اللصوص على أعمدة الإنارة وأعمدة الهاتف. بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بتصاعد أعمال النهب أثناء الغزو الروسي.

توحد السكان المحليون

وبحسب ما أوردت صحيفة “dailystar” فقد توحد السكان المحليون الأوكرانيون سويًا. بعد أن أخذوا زمام الأمور بأيديهم للبدء في ربط اللصوص بأعمدة الهاتف وأعمدة الإنارة. لمنعهم من استغلال الغزو الروسي في تنفيذ مخططاتهم بالسرقة.

والتقط أحد المستخدمين على تويتر عددًا من الصور لصوص مسجَّلين. قائلاً: “حيث ينتشر النهب والخروج عن القانون في بعض مناطق أوكرانيا، يحاول السكان المحليون منع اللصوص وقطاع الطرق بأنفسهم”.

وتُظهر الصور الأفراد الذين تم القبض عليهم، وهو رجلاً مربوط في عمود إنارة مع آخر وظهرهما لبعض.

“لا تستمر في نهب المنازل”

صورة أخرى متداولة أظهرت رجلاً خلع سرواله بأسفل. وتم ربطه في عمود به مجموعة من الزجاجات بجانبه.

وشارك أحد مستخدمي تويتر مقطع فيديو لسارق مغطى بشريط. وغير قادر على التحرك من العمود وقال: “هذا أنزل بنطاله ثم ربطه في البرد القارس.”

وتابع: “حسنًا ، لذا فأنت لا تريد حمل السلاح والقتال من أجل بلدك مثل معظم الأوكرانيين. ولكن لا تستمر في نهب المنازل والشركات.”

آراء مختلفة

هذا وانقسمت ردود المغردين حول طريقة معاملة اللصوص، حيث قال أحدهم إن إجبار أحدهم على التعري أمر “بشع جدًا”. لكن رد مستخدم آخر بأن “سرقة المنازل عندما يكون بلدك في حالة حرب فعلًا هو أمر أبشع”.

وأضاف مستخدم آخر: “إن إعجابي بالشعب الأوكراني يزداد يوما بعد يوم”.

كما أظهرت إحدى الصور التي تم تداولها على نطاق واسع والتي حصدت أكثر من 40 ألف إعجاب وآلاف إعادة التغريد. رجلاً جالسًا على الرصيف ومربوطا على عمود هاتف.

اليوم السابع للغزو الروسي

وفي اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا، واصلت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية المزدحمة. وتقدمت قافلة طويلة من الدبابات الروسية والمركبات الأخرى ببطء نحو العاصمة كييف.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” فقد جاء التصعيد الروسي، الأربعاء. في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد للأمريكيين من أنه إذا لم يدفع الزعيم الروسي ثمن الغزو ، فلن يتوقف عدوانه على دولة واحدة.

محادثات محتملة وحرب شوارع على مشارف كييف

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن الوفد الروسي سيكون مستعدًا مساء، الأربعاء. لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أيضا إن بلاده مستعدة.

وتسير القافلة التي يبلغ طولها 40 ميلاً (64 كيلومترًا). والمكونة من مئات الدبابات الروسية والمركبات الأخرى على طريق كييف. المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة.

الإطاحة بالحكومة في أوكرانيا

ويخشى الغرب أن يكون ذلك جزءًا من محاولة بوتين للإطاحة بالحكومة وتنصيب نظام صديق للكرملين.

وفي هذا السياق قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن التقدم العسكري الروسي تباطأ بسبب مشاكل لوجستية وإمدادات.

وقال المسؤول إن بعض الأرتال العسكرية الروسية نفد لديها الغاز والطعام.

كما تعثر الجيش الروسي بسبب المقاومة الشرسة على الأرض. والعجز المفاجئ عن السيطرة الكاملة على المجال الجوي الأوكراني.

خطاب بايدن

من جانبه استخدم بايدن أول خطاب له عن حالة الاتحاد لتسليط الضوء على تصميم التحالف الغربي. الذي عمل على إعادة تسليح الجيش الأوكراني واعتماد عقوبات صارمة – بما في ذلك إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية.

وكرس بايدن أول 12 دقيقة من خطابه لأوكرانيا. حيث وقف المشرعون من كلا الحزبين مرارًا وتكرارًا على أقدامهم. وأشادوا بشجاعة الشعب الأوكراني وأدان اعتداء بوتين.

لقد وجدت روسيا نفسها معزولة بشكل متزايد، وتعرضت للعقوبات التي ألقت باقتصادها في حالة من الاضطراب. وتركت البلاد بلا صداقة تقريبًا، باستثناء دول قليلة مثل الصين وبيلاروسيا وكوريا الشمالية.

بوتين معزول

وقال بايدن إن العقوبات جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “معزولا في العالم أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى.”

وأعلن بنك “سبيربنك” الروسي الرائد يوم، الأربعاء. انسحابه من الأسواق الأوروبية وسط تشديد العقوبات الغربية.

وقال البنك إن الشركات التابعة له في أوروبا تواجه “تدفقًا غير طبيعي للأموال وتهديدًا لسلامة الموظفين والفروع”. وفقًا لوكالات الأنباء الروسية. ولم يقدموا تفاصيل عن التهديدات.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أكبر البنوك الروسية ونخبتها. وجمدت أصول البنك المركزي الموجودة خارج البلاد، واستبعدت مؤسساتها المالية من نظام الرسائل المصرفية SWIFT.

وأدت العقوبات والانهيار الناتج عن الروبل إلى جعل الكرملين يندفع للحفاظ على استمرار اقتصاد البلاد. وبالنسبة لبوتين. هذا يعني إيجاد حلول للحصار الاقتصادي الغربي.

ويتوقع المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة وخبراء العقوبات أن تحاول روسيا تخفيف تأثير العقوبات المالية من خلال الاعتماد على مبيعات الطاقة والاعتماد على احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصينية.

ومن المتوقع أيضًا أن ينقل بوتين الأموال من خلال البنوك الأصغر وحسابات أسر النخبة التي لا تغطيها العقوبات. وأن يتعامل في العملات المشفرة ويعتمد على علاقة روسيا بالصين.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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