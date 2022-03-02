نصيحة سمية الخشاب لمواجهة الاكتئاب تفتح عليها النار!

وطن – وجهت الفنانة المصرية سمية الخشاب، نصيحة غريبة لمتابعيها عبر “تويتر”، للتخلص من الاكتئاب.

ارقصوا

وكتبت سمية قائلة: “فايبز الايام دي بتجيب اكتئاب، مش عايزاكوا تحسوا بأي اكتئاب واشغلوا نفسكم باي حاجه”.

وتابعت: “لو مليقتوش حاجه ايجابيه تشغلوا نفسكم بيها ارقصوا”.

فايبز الايام دي بتجيب اكتئاب، مش عايزاكوا تحسوا باي اكتئاب واشغلوا نفسكم باي حاجه، لو مليقتوش حاجه ايجابيه تشغلوا نفسكم بيها ارقصوا — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) February 27, 2022

وفي إجابتها على سؤال أحد المتابعين حول مصدر طاقتها الإيجابية، قالت الخشاب: “بعمل ميديتيشن كتير وبرقص”.

بعمل ميديتيشن كتير وبرقص https://t.co/tzwoC3tvJh — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) March 1, 2022

مغردون مستاؤون

لكن نصيحة سمية أثارت استياء معظم متابعيها، فكتب أحدهم: “يرقصوا ايه بس يا فنانة. بدل ما تنصحيهم انهم يقرأو قرأن ويشغلوا نفسهم بيه ويهتدوا عايزاهم يشغلوا انفسهم بالرقص. عن القرآن إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك. كلما قرأت القرآن شعرت أنّ روحي تهتز داخل جسمي. اللهمَّ ارزقنا محبة القرآن يارب؟”.

وعقب آخر: “وليه الرقص وفي ايه بتقول{ الا بذكر لله تطمئن القلوب} صدق الله العظيم فقط جربي شعور هذه الآية!””.

وبتعليق مشابه أيضا، كتب مغرد: “طيب ما الافضل نستغفر ربنا و ان شاء الله كل حاجه تتحل من فوق”.

رقص هستيري

وسبق أن نشرت سمية فيديو وهي ترتدي جمبسوت أسود يفصل جسدها. وأدت وصلة رقص هستيرية على أغنية الفنانة اللبنانية إلين خلف “مني ليك”.

بليز لما تتخنقوا اعملوا كده pic.twitter.com/qpNCVWWttP — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) January 24, 2022

وعقبت سمية: “بليز لما تتخنقوا اعملوا كده”.

تفاحة آدم

وفي سياق آخر، خضعت سمية لجلسة تصوير حديثة بدت فيها بإطلالة مثيرة.

حيث ارتدت الفنانة المصرية فستاناً قصيراً باللون الأسود، وأمسكت بتفاحة في يدها.

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وعلقت: “إذا لم تكن حواء، لما عض آدم تلك التفاحة”.

“هعلمك تبقى راجل”

وقبل أسابيع، انفعلت سمية على متابع نشر صورتها عبر “تويتر” مرفقاً إياها بتعليق غير لائق.

ونشر المتابع صورة جريئة لسمية الخشاب وأرفقها بتعليق جاء في نصه: “بأمانة لو شفتها في الشارع بالشكل دا هتعمل إيه. الإحتشام جميل جداً والله. ربنا يصلح حالك”.

وردت الفنانة المصرية عليه بالقول: ” لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر”.

فضح المتحرشين

واعتبرت سمية ما حدث معها تحرشاً صريحاً وهددت بفضح المتحرشين. وكتبت في تغريدة أخرى: “أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح. أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها”.

وكتبت رداً على تعقيب آخر: “لا وشوفت مليون قصه عن التحرش في المواصلات. ولما واحده تيجي تمسكوا تعلموا الادب يقولولها خلاص ده راجل كبير ومعلش ويكتموا علي الموضوع. ولما واحده تحط ميك اب او تلبس اي حاجه مش علي هواهم يجلدوها، حاجه في منتهي القرف”.

المصدر: (وطن – تويتر)

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