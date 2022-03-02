الحرب الروسية الأوكرانية .. ما يجب معرفته في اليوم السابع للغزو

وطن – في اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا، واصلت روسيا هجماتها على المدن الأوكرانية المزدحمة، وتقدمت قافلة طويلة من الدبابات الروسية والمركبات الأخرى ببطء نحو العاصمة كييف.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” فقد جاء التصعيد الروسي، الأربعاء، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد للأمريكيين من أنه إذا لم يدفع الزعيم الروسي ثمن الغزو ، فلن يتوقف عدوانه على دولة واحدة.

اليوم السابع للغزو .. محادثات محتملة وحرب شوارع على مشارف كييف

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن الوفد الروسي سيكون مستعدًا مساء، الأربعاء، لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أيضا إن بلاده مستعدة.

وتسير القافلة التي يبلغ طولها 40 ميلاً (64 كيلومترًا) والمكونة من مئات الدبابات الروسية والمركبات الأخرى على طريق كييف، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة.

ويخشى الغرب أن يكون ذلك جزءًا من محاولة بوتين للإطاحة بالحكومة وتنصيب نظام صديق للكرملين.

وفي هذا السياق قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن التقدم العسكري الروسي تباطأ بسبب مشاكل لوجستية وإمدادات.

وقال المسؤول إن بعض الأرتال العسكرية الروسية نفد لديها الغاز والطعام.

كما تعثر الجيش الروسي بسبب المقاومة الشرسة على الأرض، والعجز المفاجئ عن السيطرة الكاملة على المجال الجوي الأوكراني.

ماذا يحدث في خاركيف؟

واستمر الهجوم الروسي على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بضربة روسية استهدفت مقر الشرطة الإقليمية والمخابرات، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، التي قالت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

ودمرت الغارة سقف مبنى الشرطة المكون من خمسة طوابق، وأضرمت النيران في الطابق العلوي، ودفعت الحطام إلى الشوارع المجاورة. بحسب مقاطع فيديو وصور نشرتها خدمة الطوارئ.

هذا وقالت خدمة الطوارئ إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 9 في الضربات.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهجوم على خاركيف بأنه “إرهاب غير مقنع”. وتساءل:”ماذا تقول روسيا عن هجومها على برج تلفزيون كييف؟”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف” يوم، الأربعاء، إن الضربة الجوية الروسية يوم، الثلاثاء، على برج التلفزيون الرئيسي في كييف كانت تهدف إلى تعطيل قدرة أوكرانيا على شن “هجمات إعلامية”.

ولم يعلق كوناشينكوف على الأشخاص الخمسة الذين قال المسؤولون الأوكرانيون إنهم قتلوا في الهجوم، الذي دمر غرفة تحكم تلفزيونية ومحطة كهرباء فرعية، وأوقف بث بعض القنوات لفترة وجيزة. لكنه قال إنه لم يصب أي مبان سكنية.

ماذا عن العنف في أي مكان آخر؟

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “UNIAN” عن سيرهي بيفوفار، رئيس إدارة الصحة بالمدينة، قوله إن قذيفتين على متن سفينة سياحية أصابت مستشفى في مدينة تشيرنيهيف الشمالية.

وقال إن المبنى الرئيسي للمستشفى تعرض لأضرار وتعمل السلطات على تحديد عدد الضحايا. ولم تتوفر على الفور أية معلومات أخرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، إنها شهدت زيادة في الضربات الجوية والمدفعية الروسية على مناطق حضرية مأهولة بالسكان خلال اليومين الماضيين.

وقالت أيضا إن القوات الروسية طوقت مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، ومدينتي خيرسون وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

ماذا قال بايدن؟

من جانبه استخدم بايدن أول خطاب له عن حالة الاتحاد لتسليط الضوء على تصميم التحالف الغربي، الذي عمل على إعادة تسليح الجيش الأوكراني واعتماد عقوبات صارمة – بما في ذلك إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية.

وكرس بايدن أول 12 دقيقة من خطابه لأوكرانيا، حيث وقف المشرعون من كلا الحزبين مرارًا وتكرارًا على أقدامهم وأشادوا بشجاعة الشعب الأوكراني وأدان اعتداء بوتين.

إلى أين يتجه الاقتصاد الروسي؟

لقد وجدت روسيا نفسها معزولة بشكل متزايد، وتعرضت للعقوبات التي ألقت باقتصادها في حالة من الاضطراب وتركت البلاد بلا صداقة تقريبًا، باستثناء دول قليلة مثل الصين وبيلاروسيا وكوريا الشمالية.

وقال بايدن إن العقوبات جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “معزولا في العالم أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى.”

وأعلن بنك “سبيربنك” الروسي الرائد يوم، الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية وسط تشديد العقوبات الغربية.

وقال البنك إن الشركات التابعة له في أوروبا تواجه “تدفقًا غير طبيعي للأموال وتهديدًا لسلامة الموظفين والفروع”، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية. ولم يقدموا تفاصيل عن التهديدات.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أكبر البنوك الروسية ونخبتها. وجمدت أصول البنك المركزي الموجودة خارج البلاد، واستبعدت مؤسساتها المالية من نظام الرسائل المصرفية SWIFT.

وأدت العقوبات والانهيار الناتج عن الروبل إلى جعل الكرملين يندفع للحفاظ على استمرار اقتصاد البلاد. وبالنسبة لبوتين. هذا يعني إيجاد حلول للحصار الاقتصادي الغربي.

ويتوقع المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة وخبراء العقوبات أن تحاول روسيا تخفيف تأثير العقوبات المالية من خلال الاعتماد على مبيعات الطاقة والاعتماد على احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصينية.

ومن المتوقع أيضًا أن ينقل بوتين الأموال من خلال البنوك الأصغر وحسابات أسر النخبة التي لا تغطيها العقوبات. وأن يتعامل في العملات المشفرة ويعتمد على علاقة روسيا بالصين.

ما هو الوضع الإنساني؟

وتزداد الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا سوء حيث فر ما يقرب من 874 ألف شخص من أوكرانيا، وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن العدد قد يتجاوز المليون قريبا.

كما لجأ عدد لا يحصى من المواطنين الأوكرانيين إلى ملاجئ تحت الأرض.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن أكثر من 2000 مدني لقوا حتفهم، على الرغم من أنه كان من المستحيل التحقق من هذا الادعاء.

بينما قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل مقتل 136 مدنيا بينهم 13 طفلا في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

هذا ويكثف الاتحاد الأوروبي مساعداته لأوكرانيا ويتجه نحو منح حماية مؤقتة لأولئك الفارين من الغزو الروسي.

كما قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم، الأربعاء، إنها ستمنح تصاريح إقامة مؤقتة للاجئين. وستسمح لهم بحقوق التعليم والعمل في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وستظل الخطوة بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء، لكنهم أعربوا عن دعم واسع للفكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت هجوما بقنبلة عنقودية خارج مستشفى في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة. كما أفاد السكان باستخدام الأسلحة في قرية خاركيف وكيانكا.

فيما نفى الكرملين استخدام القنابل العنقودية.

التطورات في الأمم المتحدة

وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار يطالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا وسحب جيشها من البلاد. ويدين قرار موسكو “زيادة جاهزية قواتها النووية”.

بينما اجتمعت الجمعية العامة المكونة من 193 دولة يوم، الثلاثاء، لليوم الثاني من الخطابات حول الحرب. حيث وقع أكثر من 110 دول أعضاء للتحدث.

وعلى عكس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا تسمح الجمعية العامة باستخدام حق النقض.

وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا. على الرغم من تأثيرها في التعبير عن الرأي الدولي.

(المصدر: اسوشيتدبرس)

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