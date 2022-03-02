غادة عويس بالثوب الفلسطيني watanserb.com
غادة عويس بالثوب الفلسطيني
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غادة عويس تتألق بالثوب الفلسطيني (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – شاركت الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة “الجزيرة” غادة عويس، في حملة “ثوبي تاريخي”. التي أطلقها تلفزيون “فلسطيني”. وتألقت بثوب مطرز.

غادة عويس بالثوب الفلسطيني 

ونشرت غادة عويس صورتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي ثوباً مطرزاً باللون الأسود. معقبة: “ثوبي تاريخي، تراثنا مش للسرقة. فلسطين”.

وأثنى المتابعون على مذيعة الجزيرة، مؤكدين أن الثوب يليق بها، وأشادوا بمشاركتها في الحملة التي تهدف إلى حفظ التراث الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي سرقته. ونسبه إلى نفسه.

“تراثنا مش للسرقة”

وسبقت غادة زميلتها في الجزيرة الإعلامية الأردنية، علا الفارس. والتي تباهن قبل أيام بارتدائها ثوباً فلسطينياً وصلها من قطاع غزة المحاصر.

ونشرت علا صورها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي الثوب تاركةً شعرها الأسود منسدلاً، وتجسد شكل القلب بيدها.

وعقبت الإعلامية ذات الأصول الفلسطينية: “تراثنا مش للسرقة .. واثوابنا رمز حضارة وعراقة وتاريخ …اتشرف بارتداء هذا الثوب الذي حاكته لي امرأة فلسطينية من غزة. تسلم ايديك”.

كما ظهرت الفارس بفيديو آخر، وهي تسير بالثوب. على أنغام أغنية “ياظريف الطول”. وتلتقط الصور مع معجبيها.

وكتبت علا: “ترك لنا الأجداد موروثا شعبيا نعتز ونفتخر به في مكان وزمان .. لنحافظ عليه للوطن والأجيال القادمة”.

بينما أردفت: “شاركونا حملة #تراثنا_مش_للسرقة وعرفوا العالم من خلال مواقع التواصل على جمال و روعة واصحاب هذا الثوب …
تصوروا باثوابكم وشاركونا في الهاشتاق #تراثنا_مش_للسرقة #فلسطين”.

ثوبي تاريخي

وكان تلفزيون “فلسطيني”، قد أطلق حملة إلكترونية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “ثوبي تاريخي”. وذلك لمواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي سرقته ونسبه إليه.

كما ظهرت المشاركات بمسابقة ملكات الجمال التي أقيمت في إسرائيل قبل أشهر. مرتديات الثوب الفلسطيني في أثناء إعدادهن أطباقا فلسطينية تقليدية. مع ادعاء أن هذا الزي جزء من تراثهم.

كما تعاون القائمون على الحملة مع مجموعة سيدات قطاع غزة اللواتي قمن بتطريز مجموعة من الأثواب خصيصا للحملة.

وتم توزيع الأثواب على مجموعة من المؤثرات لارتدائها خلال أيام الحملة الممتدة إلى 10 أيام.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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