سعودي سقط في قبر وسط الصحراء وعاني أعراضاً مُرعبة لمدة 20 عاماً!

وطن – روى البروفسور واستشاري الطب النفسي السعودي، طارق الحبيب، قصةً غريبة لمواطن أصيب بعدة أمراض مستعصية بعد سقوطه في قبر.

شلل وعمى لمدة 20 سنة!

وقال الحبيب، في لقاء عبر برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”. إن المريض زاره بالعيادة وهو يعاني من الشلل والعمى وفقدان السمع، لسبب نفسي، لمدة 20 سنة.

وذلك بعد أن كان يسير بسيارته في الصحراء وسقط في القبر.

وتابع الحبيب: “لم تسجل حالة في العالم مثل هذه الحالة. ولولا ما شفته بنفسي ما صدقت حالة غريبة لا تكاد تصدق”.

وأشار الحبيب إلى أنه أعطى المواطن علاجاً، لكنه لم يتوقع الاستجابة.

عاد كما كان

وأردف: “تفاجأت بعد 3 أسابيع، أن المريض عاد كما كان، وما أصيب به كان نفسياً وليس عضوياً”.

وأوضح الحبيب أن الإنسان يمكن أن يصاب بفقدان الذاكرة أو الشلل وغيرها من الأمراض لأسباب نفسية فقط.

وأضاف: “الضغط النفسي الذي يتعرض له الشخص قد يكون أكبر من قدراته ولا يستطيع التعامل معه. فيظهر على الشخص بشكل نفسي. سواء بصفة عقلية مثل فقدان الذاكرة أو تعدد الشخصيات أو جسدية مثل أن يصاب الإنسان بالشلل والعمى”.

وأكد الحبيب أن التأثير النفسي قد يكون أخطر من العضوي. منوهًا إلى أنه يجب على الطبيب التفرقة بين الشلل العضوي والنفسي والعمى العضوي والنفسي. وغيرها من الأمراض.

الأمراض النفسية الجسدية

وتكثر في العصر الحالي الأمراض النفسية الجسدية، والتي يشكو فيها المريض من أعراض جسمانية. ولكن السبب الحقيقي وراءها هو نفسياً وليس عضوياً. وأغلبها الاكتئاب.

هذا وقد كشفت دراسة حديثة عن أن حالات الإصابة بالاكتئاب والقلق زادت في شتى أنحاء العالم بأكثر من الربع عام 2020 بسبب جائحة كورونا وفق تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” .

الأمراض التي يسببها الاكتئاب

ومن أبرز الأمراض التي يسببها الاكتئاب، اضطرابات النوم، وتغيرات الوزن، والصداع.

كما يعاني مريض الكآبة من أمراض الجهاز القلبي الوعائي مثل حدوث احتشاء في عضلة القلب. وتشوش في أداء جهاز الغدد الصماء، وزيادة ترسب صفائح الدم، وحدوث هبوط في القلب. وخلل في عمليات استقلاب الدهون في الجسم، والإصابة بأمراض القلب التاجية.

كما يشكو المكتئب من آلام المفاصل والعضلات، والشعور المستمر بالخمول والكسل.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: