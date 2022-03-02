بعدما مارسا الجنس .. “سفّاحة” خنقت عشيقها وقطعته ووضعت قضيبه في دلو! (شاهد)

وطن – اتهمت امرأة “سفّاحة” في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بارتكاب جريمة بشعة بحقّ حبيبها، حيث أقدمت على قتله وتقطيع جسده، قبل أن تطلب من رجال الشرطة “الاستمتاع بالعثور على أجزائه”.

امرأة تخنق عشيقها وتقطعه

وتم توجيه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتشويه جثة، والاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة، إلى تايلور د.شابزنيس (24 عامًا)، من “جرين باي” في ويسكونسن، بعد أن عثرت الشرطة على رأس و”عضو ذكري” في دلو في قبو منزل.

ونشر تقرير صحفي عن امرأة تخنق عشيقها وتقطعه، وأورد أنه تم استدعاء الشرطة إلى منزل في المدينة في حوالي الساعة 3.25 من صباح يوم 23 فبراير، حسبما أفاد موقع WBAY المحلي التابع لشبكة ABC.

وزُعم أنه عثر على رأس مقطوعة في دلو في قبو المنزل، مغطاة بمنشفة.

وعلمت الشرطة أن المتهمة ربما كانت آخر شخص مع الضحية، وقد عثر على دماء جافة على ملابسها.

وجاء في الشكوى الجنائية أن الشرطة عثرت على صندوق من الفخار به “أجزاء إضافية من الجسم بما في ذلك الأرجل” عندما فتشوا سيارتها.

وعندما فتش رجال الشرطة المنزل الذي تم العثور عليها فيه، والذي يعتقد أنه منزل أم الضحية، وجدوا “عضوًا ذكرًا” في الدلو مع رأس مقطوعة، إلى جانب سكاكين.

تم استرداد أجزاء إضافية من الجسم، بما في ذلك الجذع العلوي في حقيبة تخزين.

المخدرات والجنس

في 22 فبراير، ورد أن الضحية والمتهمة كانا يتعاطيان المخدرات، ويمارسان الجنس، ثم خنقت الضحية وأخبرت المحققين أنها لم تكن تقصد قتله، فقد استمتعت بخنقه.

وذكرت أن جميع أجزاء الجسم يجب أن تكون في الطابق السفلي، حيث هناك قدم أو ساق في الشاحنة الصغيرة.

وعما فعلته بالرأس، صرحت أنها وضعت رأس الضحية في دلو أسود ووضعت بطانية فوقها.

(المصدر: ديلي ستار)

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