المغرب..”فقيه” ملتحي يغتصب ابنته القاصر وما فعله لمحاولة إجهاضها مروع!

وطن – هزت المغرب جريمة اغتصاب بطلها فقيه، وضحيتها ابنته القاصر، التي تسبب في حملها.

ملتحي وفقيه!

وبدأت الجريمة التي جرت أحداثها في مدينة فاس، حين تقدمت زوجة المتهم الثانية، ببلاغ للسلطات الأمنية. حول تعرض ابنة الفقيه من زوجته الأولى لاغتصاب من والدها.

وبحسب صحيفة “المساء” المغربية، فقد نجم عن اغتصاب الفتاة (15 عاماً)، حملاً من والدها الملتحي والملقب بالفقيه.

ويمارس والد الضحية أعمال الشعوذة والسحر في منطقة العوينات الحجاج.

حاول إجهاض الجنين

وكشفت التحقيقات أن المتهم احتجز زوجته الثانية وابنته الحامل في منزل ومنعهما من الخروج. بعد انتفاخ بطن الضحية.

وذلك في محاولة من الفقيه للتخلص من الجنين عن طريق الإجهاض. إلا أن الزوجة تمكنت من الفرار من مكان الاحتجاز والاتصال بالشرطة التي تمكنت من تحرير الفتاة أيضا ونقلها إلى المستشفى.

وبعد التحقيقات، تم توقيف المتهم ووضعه رهن الاعتقال في سجن بوركايز.

ولاحقاً، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، المتهم بـ 30 سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

طلبة جامعيين

وفي سياق آخر، شهدت المغرب جريمة ابتزاز جنسي جديدة هزت البلاد، بطلها 4 أشخاص من بينهم طلبة جامعيين، في نفس الولاية التي شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط”.

وذكرت صحيفة “هسبريس” المحلية قبل أيام. أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة سطات، بتنسيق مع مصلحة الشرطة التقنية والعلمية. قامت أول أمس السبت بتوقيف 4 أشخاص. منهم طلبة بجامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية.

جاء ذلك بعد الاشتباه بتورطهم في النصب والابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور وفيديوهات خليعة للضحايا. بعد تصويرهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر المتهمون الأربعة الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما. من وادي زم بإقليم سطات في المغرب.

ونجحت الشرطة في توقيف 4 أفراد وحجز كل الوسائل التي يمكن أن تفيد في البحث التمهيدي وتم وضع الشبان المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم على النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية. للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني في حقهم.

المصدر: (المساء)

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