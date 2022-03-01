رياض محرز يبني مسجداً في الجزائر ووالدته تحضر افتتاحه (شاهد)

وطن – حضرت والدة النجم الجزائري الدولي رياض محرز 30 عاماً، المحترف في صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، افتتاح مسجد “التقوى” في بلدة بني سنوس بولاية تلمسان الجزائرية مسقط رأس اللاعب الذي تبرع بتكلفة بنائه.

رياض محرز وبناء مسجد في الجزائر

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، بأن وزارة الأوقاف الجزائرية. قد افتتحت يوم أمس الإثنين مسجد التقوى، في بلدة بني سنوس بولاية تلمسان شمال غرب دولة الجزائر، والذي تبرع بتكلفة بنائه قائد منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” رياض محرز.

كما وشهد مراسم افتتاح المسجد الذي تبرع ببنائه محرز، حضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف في دولة الجزائر يوسف بلمهدي والعديد من المسؤولين والإداريين في بلدة بني سنوس، إلى جانب حضور والدة النجم الجزائري حليمة محرز. التي قام بقطع شريط افتتاح مسجد التقوى.

وبينت الصحيفة، نقلاً عن شهود عيان من أبناء بلدة بني سنوس بولاية تلمسان مسقط رأس اللاعب الجزائري رياض محرز، قائلاً: ” رياض محرز تبرع في وقت سابق من حر ماله لبناء هذا المسجد، كما وهو معلوم بأن والدي رياض محرز الراحل أحمد وزوجته حليمة من أبناء بلدة بني سنوس بولاية تلمسان”.

والدة #رياض_محرز تشهد تدشين مسجد بتلمسان تكفل بتشييده ابنها، وتعبر عن فرحتها بذلك. pic.twitter.com/V92RjGz7N7 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 28, 2022

رياض محرز ومانشستر سيتي

وفي سياق آخر، ما زال الجزائري رياض محرز يقدم المستوى الرائع منذ قدومه إلى فريق مانشستر سيتي ” السماوي”، حيث من اللاعبين المهمين الذين يتم الاعتماد عليهم في المواجهات الصعبة. تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب ب ” الفيلسوف”.

وسجل الجزائري محرز خلال مشاركته في 101 مباراة مع فريق مانشستر سيتي منذ قدومه إلى الفريق عام 2018. قادماً من نادي ليستر سيتي 31 هدفاً، كما وأحرز خلال منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” للموسم الجاري 8 أهداف حتى الآن.

اليوم تم تدشين مسجد "التقوى" في تلمسان الذي بناه قائد المنتخب الوطني رياض محرز بحضور وزير الشؤون الدينية و والدة و اخ محرز pic.twitter.com/S5uldtLHwm — khaled ALG 🇩🇿 (@SouihatKhaled) February 28, 2022

كما وحقق العديد من الألقاب مع فريق مانشستر سيتي، كان من أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية ثلاثة مرات، والاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكذلك وصافة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويستعد محرز وزملائه لمباراة قوية ومثيرة. أمام منافسه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” في قمة منافسات الأسبوع ال28 من الدوري الممتاز الأسبوع المقبل.

⚜بحضور والدة #رياض_محرز وشقيقه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور #يوسف_بلمهدي يدشن مسجد #التقوى ببلدية #بني_سنوس بولاية #تلمسان الذي شيده قائد الخضر من ماله الخاص pic.twitter.com/lzWQ0xyeH7 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) February 28, 2022

ويتربع حامل اللقب مانشستر سيتي “السماوي” على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، كما وبفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام جزائرية)

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