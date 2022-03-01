خليل البلوشي يستنكر “الكيل بمكيالين” في تعامل الفيفا مع الأحداث السياسية

وطن – استنكر المعلق العماني الشهير بقنوات “بي إن سبورت” خليل البلوشي، ما وصفه بمنهج “الكيل بمكيالين” الذي ينتهجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في التعامل مع الأحداث السياسية.

ويأتي ذلك عقب إعلان الفيفا ويويفا حرمان روسيا من المشاركة بالمسابقات الرياضية الدولية وعلى رأسها مونديال قطر 2022. جراء الغزو الذي بدأته ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقال البلوشي في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك رصدته (وطن):”يا لها من سياسة قذرة لعالم غير ىىىوي ويكيل بمكيالين. في الوقت الذي كان الإحتلال يرتكب المجازر بحق أهلنا في فلسطين وتُقصف البيوت فوق رؤوس ساكينها، كانوا يقولون لنا: لا تخلطوا السياسة بالرياضة.”

وتابع مهاجما:”لكنّ بان رْيفكم وحقيقتكم المعروفة للجميع ولكن الآن فوق الطاولة وليس تحتها، تباً لكم.”

ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”. في بيان مشترك عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجاء في البيان: “تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا”.

وفي بيان لليويفا، قرر الاتحادان (فيفا ويويفا) إيقاف منتخب روسيا لكرة القدم والأندية الروسية عن المشاركة في منافساتهما إلى حين إشعار آخر.

محمد أبو تريكة: ولكنكم تكيلوا بمكيالين

وكان محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة “بي إن سبورتس”، علق هو الآخر على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا”. بحق المنتخبات والأندية الروسية المستعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

وقال محمد أبو تريكة في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه في تويتر: “قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات. لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني. لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين..”.

كما حظيت تغريدة محمد أبو تريكة، بتفاعل واسع من قبل المغردين، الذي أيّدوا موقفه، وأثنوا عليه.

ويشار إلى أنه في بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع “غازبروم” الروسية. والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.

بينما سيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية. وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو تموز المقبل.

وتعرض الفيفا لانتقادات، الأحد، بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

ردّ الاتحاد الروسي لكرة القدم

من جانبه أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم، رفضه القاطع لقرارات “فيفا” و”يوفيا”. المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

كما أضاف الاتحاد أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات “فيفا” و”يويفا” وفقًا لقانون الرياضة الدولي.

(المصدر: وطن + متابعات)

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