تقرير سري مسرب يكشف عن ممارسات إماراتية رسمية للتحريض ضد قطر

وطن – كشفت وثيقة رسمية مسربة نشرها موقع “مجهر الجزيرة”، عن ممارسات إماراتية للتحريض ضد دولة قطر في بريطانيا والمواقف المشينة لأبوظبي في كل من اليمن وليبيا.

وتتناول الوثيقة المنشورة والتي لم يتثنى لنا التأكد من صحتها، زيارة براندون لويس، وزير الأمن لمكتب وزارة الداخلية البريطانية للإمارات لتعزيز العلاقات الأمنية بين الامارات وبريطانيا.

وتعري الوثيقة السرية تفاصيل مواقف وتعاون الامارات وبريطانيا في موضوع اليمن وليبيا، والمساعدات التي قدمتها الدولة لبريطانيا بحوالي 4 ملايين دولار.

وحسب التقرير السري، توجد تفاصيل عن تعاون الامارات وبريطانيا حول الإخوان المسلمين.

وفقا للوثيقة المسربة فإن حزب المحافظين البريطاني لديه علاقات قوية مع جماعة الإخوان التي ساعدت الحزب في الجولات الانتخابية.

وذلك من خلال حشد الناخبين المسلمين لانتخاب مرشحي الحزب. وتستخدم أجهزة الأمن البريطانية الإخوان كأداة ضغط على دول الشرق الأوسط.

ويوجد توقعات أن رئيس مجلس الوزراء بوريس جونسون، سوف يدفع مجلس العموم لمراجعة سياساته تجاه الموارد المالية لجماعة الإخوان.

وتدل الوثيقة أيضا على اعتبار بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الإمارات وأكبر داعم لملف الإمارات في الجزر الثلاثة المحتلة.

وبالنسبة إلى حزب الله اللبناني، تعتزم الحكومة البريطانية فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية.

ذلك باعتبار أن الحزب يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ومعروف أن الإمارات سبق أن صنفت حزب الله منظمة إرهابية.

النشاط القطري في بريطانيا

وحسب التقرير، تركز السلطات البريطانية أيضا على النشاط القطري في بريطانيا خاصة التي تمول للمساجد والمراكز الدينية.

وتظهر الوثيقة تحريض الإمارات على مؤسسة “نكتار تراست” القطرية بزعم “استخدام أموالها لتمويل مشاريع إرهابية مرتبطة بالإخوان في بريطانيا وفرنسا”.

وتوجد تعاونات بين البلدين أهمها: اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الإمارات وبريطانيا واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بينهما.

وتتناول الوثيقة أيضا مواضيع هامة متعلقة باختصاص وزارة الداخلية، منها إدانة الدعم الإيراني المتواصل لجماعة الحوثي خاصة الصواريخ الباليستية لضرب السعودية.

وحسب الوثيقة المسربة، كان من المقرر في هذه الزيارة أن تناقش نوعية تشكيل اللجنة المشتركة الثلاثية، مع بريطانيا وإسرائيل بشأن التعاون المشترك في منطقة الخليج والعراق وسوريا والأردن بالإضافة إلى لبنان ومصر وموضوع اليمن.

ويشار إلى أنه في فبراير من العام الماضي، اجتمعا وفدين من الإمارات وقطر في الكويت، لأول مرة منذ التوصل إلى اتفاق قبلها بشهر لإنهاء خلاف دام أكثر من ثلاث سنوات.

واتفقت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير 2021 في قمة بمدينة العُلا بالسعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة، وكانت العلاقات مقطوعة منذ 2017 بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.

وناقشا الجانبان وقتها الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العلا، وأكدا أهمية المحافظة على اللُحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وشكر الجانبان جهود السعودية والكويت في إنهاء الخلاف ورأب الصدع.

ومنذ ذلك الاتفاق استؤنفت روابط الطيران والسفر بين قطر والدول الأربع.

ورتبت كل دولة محادثات ثنائية مع قطر لحل القضايا الفردية.

وقال مسئول إماراتي آنذاك بعد الاتفاق إن إعادة العلاقات الدبلوماسية سيتطلب بعض الوقت مع عمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.

(المصدر: مجهر الجزيرة)

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