المونيتور: وكالة “فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لشركة “عمانتل” وهذا أكبر تهديد لها!

وطن – قال موقع “المونيتور” الأمريكي بأن شركة الاتصالات العمانية المملوكة للدولة، عمانتل ، حصلت على ترقية التصنيف الائتماني من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقامت وكالة التصنيف الائتماني ومقرها نيويورك بترقية عمانتل إلى “مستقرة” من نظرتها السابقة إلى “سلبية”. وفقًا لبيان صحفي.

وقالت فيتش إن الوضع المالي لسلطنة عمان قد تحسن لعدة أسباب. حيث أن عمانتل مملوكة بنسبة 51٪ للحكومة العمانية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات الحكومية. وانه مثل دول الخليج الأخرى، تعتمد عمان ميزانيتها إلى حد كبير على عائدات مبيعات النفط.

وتراجعت أسعار النفط في عام 2020 مع بداية وباء COVID-19. لكن التنسيق بين كبار منتجي النفط أدى إلى زيادات في الأسعار طوال عام 2021. حيث ارتفعت الأسعار مرة أخرى الأسبوع الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وشاركت عُمان في تنسيق الإمدادات بقيادة السعودية وروسيا العام الماضي في محاولة لرفع الأسعار. كما حصلت الحكومة العمانية على تصنيف ” مستقر ” من وكالة فيتش في ديسمبر.

وتحسن الوضع المالي لشركة عمانتل العام الماضي عندما وافقت على بيع 2890 برجًا للهواتف المحمولة في عمان إلى شركة الاتصالات البريطانية هيليوس تاورز مقابل 575 مليون دولار نقدًا.

كما أشارت فيتش إلى نمو قاعدة عملاء عمانتل في عام 2021 نظرًا لإعطاء الأولوية لخطط الدفع الآجل. حيث يدفع المستخدمون فواتير هواتفهم بناءً على استخدامهم في نهاية فترة الفوترة.

ووفقا لموقع “المونيتور”، ربما يكون أكبر تهديد لعمانتل هو شركة الاتصالات البريطانية العملاقة فودافون ، التي أصبحت ثالث مزود خدمة خلوية في عمان هذا الشهر، حيث تعمل شركة زين للاتصالات الكويتية أيضًا في الدولة الخليجية.

إصلاحات في سلطنة عمان

وبدأت عُمان حزمة إصلاحات طموحة في عام 2020 . وركزت الجهود على التحديث الاقتصادي ، بما في ذلك تقاعد الوزراء الذين خدموا لفترة طويلة ، وتقليص حجم الحكومة وإطلاق صندوق الثروة السيادية.

ووفقا لموقع المونيتور، فقط انكمش الاقتصاد العماني وارتفع عجز ميزانيتها بشكل كبير في عام 2020 وسط وباء فيروس كورونا ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى انخفاض عائدات النفط.

وأشار الموقع إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحكومة العمانية على إعادة النظر في تقاليدها في حماية البيئة ، حسبما كتب سيباستيان كاستيلير للموقع الشهر الماضي.

(المصدر: المونيتور– ترجمة وطن)

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