الأسطورة بوفون يُعلق على تجديد عقده مع بارما حتى عام 2024

وطن – لم يحين وقت الاعتزال بعد لأسطورة الحراسة الإيطالية جانلوجي بوفون البالغ من العمر 44 عاماً، عقب تجديد عقده مع بارما الذي يلعب في دور الدرجة الثانية حتى عام 2024.

بوفون والتعليق على تجديد عقده مع بارما

وعلق الأسطورة الإيطالية بوفون في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” اليوم هو يوم جيد بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي، لقد جددت عقدي مع بارما حتى عام 2024″.

وأضاف بوفون، ” قبل بضعة أشهر عدت إلى هنا بسبب الرابطة العميقة. التي كنت أحملها دائماً مع المدينة والناس، والآن هذه الرابطة أقوى”.

Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme! pic.twitter.com/YUX6ejPcAR — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 28, 2022

كما واستكمل الحارس بوفون، ” لقد آمنت بمشروع الرئيس وهذا النادي الجديد منذ البداية، ولهذا السبب كنت مقتنعاً بإمكاني تقديم مساهمتي وأريد الاستمرار في تقديمها للسنوات القادمة”.

وختم بوفون حديثه، ” أتمنى أن يكون المشجعون والمدينة سعداء بذلك، وكذلك أطفالي. اليوم كانوا جميعاً معي بفضلهم، ولكن بشكل استثنائي لإيلاريا، كما لم أشعر أبداً بتقدم العمر! فقط هي الطاقة الجديدة والطاقة الإيجابية والأحلام الجميلة لتحقيقها معاً!”.

بوفون والعودة إلى بارما

وكان الحارس الإيطالي بوفون قد رحل عن صفوف فريقه السابق يوفنتوس العام الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع السيدة العجوز على الصعيد المحلي والقاري.

فقد شارك الحارس جانلوجي بوفون في 685 مباراة مع فريق يوفنتوس الذي انضم إلى صفوفه عام 2001، كما وحافظ على نظافة شباكه في 322 مرة. ليكون بذلك من أفضل حراس مرمى في عالم الكرة المستديرة.

وعاد بوفون المتوج بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 إلى صفوف نادي بارما الذي ترعرع فيه منذ بداية مسيرته الرياضية مع بداية موسم الماضي، حيث شارك معه في 23 مباراة في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن، تلقى 23 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

ويشار إلى أن فريق بارما يحتل المركز ال13 من ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الثانية برصيد 32 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق ليتشي برصيد 49 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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