مايا رعيدي تمارس اليوغا بملابس مثيرة watanserb.com
مايا رعيدي
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مايا رعيدي تستعرض جسدها بحركات وملابس مثيرة أثناء ممارسة “اليوغا” (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – على غرار العديد من المشاهير، استعرضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي جسدها الرشيق أثناء ممارسة اليوغا.

مايا رعيدي تمارس اليوغا بملابس رياضية مثيرة

ونشرت مايا صورها عبر “انستجرام” وهي ترتدي توب نصف بطن، بليجن بنفس اللون، ومارست اليوغا في الطبيعة.

وعلقت ملكة جمال لبنان على الصور: “بغض النظر عن مدى صعوبة بعض الأوقات، هناك دائمًا مجال للتأمل والنمو المحتمل والتحول”.

مايا رعيدي تمارس اليوغا مايا رعيدي تمارس اليوغا

وتابعت: “هذه التحديات نفسها هي فرصة للاستيقاظ، ونصبح أقوى، ولتكوين صورة أفضل عن أنفسنا”.

استعراض رشاقة أم جسد مثير؟

وانقسم متابعو مايا حول رأيهم في صورها، فمنهم من رآها طريقة فقط لاستعراض جسدها ومؤخرتها. بينما أشاد آخرون برشاقتها.

واستذكر بعضهم الفنانة السورية نسرين طافش، والتي دائماً ما تستعرض رشاقتها بطريقة مُلفتة. أحدثها أثناء قضاء إجازتها في جزيرة ماهي، بجمهورية سيشل في المحيط الهندي في شرق أفريقيا.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة صور توثق ممارستها رياضة (اليوغا) في فندق (فورسيزون)، مرتديةً ملابس تُظهر مفاتنها بطريقة فاضحة.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق جاء في نصه: (ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ).

نظارات شمسية وكعب!

هذا وقد أثارت  مايا رعيدي، جدلاً بصورتها الجريئة على السرير قبل أشهر.

وظهرت مايا رعيدي في الصورة التي نشرتها عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام” وهي ترتدي ميني جيب أسود قصير جدا. مع قميص أبيض رسمي.

واستكملت مايا إطلالتها بكعب أحمر، ونظارات شمسية، وظهرت ممددة على السرير وتقرأ كتاباً.

وعقبت مايا على الصور: “اقرأ أكثر، تعلم أكثر، حب أكثر”.

كما ظهرت في صورة أخرى جريئة ارتدت بها تنورة بيضاء قصيرة من إحدى الجهات بشكل فاضح، ونسقتها مع تيشرت توتي.

سخرية من مايا

ووقفت رعيدي أمام شاطئ البحر، معقبة: “أتقبل كل شيء يأتي في طريقي ثم أدع كل شيء لا يخدمني يذهب بعيداً”.

وتعرضت مايا لانتقادات بسبب جرأة صورتها على السرير، وسخر المتابعون منها مؤكدين أن هدفها الإثارة فقط، لأنها تضع نظارات شمسية، وترتدي حذاءً أنيقاً على السرير.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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