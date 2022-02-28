لماذا منع “بينيت” وزرائه من الحديث عن غزو روسيا لأوكرانيا؟

خاص – أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “نفتالي بينيت” وزرائه، عدم الحديث عن الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا، معتقدا أن الروس سيتفهمون ذلك.

وقال بينت إن “إسرائيل” ليس طرفا رئيسيا في الحرب. وانها ليست القضية الأساسية بالنسبة لها، وأنها لا تسعى للفت الأنظار إليها الآن.

بحث السيناريوهات

وكان بينت يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعروف بــ “الكابينت”، مساء الأحد، لمناقشة موضوع انقاذ “الإسرائيلين” من أوكرانيا. وبحث خطط أخرى اسرائيلية إذا ما استمرت الحرب هناك لانقاذهم ووضع السيناريوهات المحتملة إذا ما تطورت الحرب.

وقالت وزيرة الداخلية “ايليت شاكيد” إن المصلحة الإسرائيلية الآن، هي التزام الصمت، وعدم إحداث ضوضاء غير ضرورية، والابتعاد عن الكاميرات فيما يخض هذا الموضوع. لأن “إسرائيل” في طريق حساس”، خشية أن تتأثر النشاطات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بسبب الموقف من روسيا، كما وصفت.

تفهم أمريكي

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت صباح الاثنين، إن الولايات المتحدة الامريكية تتفهم الموقف الإسرائيلي. ولن تضغط عليها للوقوف مع أي قرار أمريكي ضد روسيا بما يخص العقوبات الدولية عليها.

وبحث بينت مع وزرائه أيضا احتمالية نية حكومته التصويت لصالح قرار أمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يدعو إلى انهاء الحرب في أوكرانيا، ويدين روسيا.

واستعرضت وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية خلال الاجتماع، عدد الطلبات الالكترونية التي وصلت إلى وزارتها وتريد الهجرة للأرض المحتلة، وهي تقارب 400 طلب فقط.

وناقش الوزراء هجرة الإسرائيليين من أوكرانيا، إذا ما احتلت روسيا هذا البلد بشكل كامل، مع وجود صعوبات كبيرة في انقاذهم، وتقدر الاحصائيات عددهم بنحو 6 آلاف إسرائيلي.

وساطة إسرائيلية

وكان بينت قال في وقت سابق إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن استعداد بلاده التوسط بين روسيا وأوكرانيا، وأنه قلق بشأن الأزمة الإنسانية التي ستنتج عن استمرار الحرب.

ويرى محللون إسرائيليون أن “إسرائيل” تحاول أن تظهر نفسها بأنها وسيط شفاف، ويمكن له التحدث مع الجانبين الروسي والأوكراني، لكن يبدو أنها لا تنوي التوسط لحل الخلافات بينهما الآن، حتى تحافظ على حرية أعمالها العسكرية في سوريا تحت غطاء روسي، وعدم تقييد حرية الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، وهو الأهم بالنسبة لها.

(المصدر: خاص وطن)

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