شمس الكويتية تظهر بملابس الصلاة وما رصده المتابعين عرضها لهجوم لاذع! (فيديو)

وطن – أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً واسعاً بعد نشرها مقطع “سناب شات” وهي ترتدي ملابس الصلاة وتضع في نفس الوقت طلاء الأظافر.

انفصام!

وظهرت شمس بالفيديو وهي تستقبل صديقها قائلة: “أحمد دخل علي بلبس الصلاة. وماني مغيرته”.

وما لفت أنظار المتابعين، أن شمس تضع طلاء الأظافر على يدها، وهو ما يتنافى مع الوضوء ولا يمكنها الصلاة هكذا.

وتعرضت الفنانة الكويتية للسخرية فجاء في التعليقات: ” قلبها عامر بالإيمان الله يثبتها”.

وكتب آخر: ” عندها انفصام”.

وهاجمها متابع بقسوة معقبا: ” مريضة لازم تتعالج تصلي تغثك تطلع بمقاطع مخزية تغثك تسوي اي حاجة عشان احد يلتفت لها ابو جركل تعال ضف خويتك”.

ولاد شحيبر!

وفي سياق آخر، هاجمت شمس وسائل الإعلام التي أعادت نشر فيديو تظهر فيه وهي تحاول الاعتداء على شاب، بينما يفر الأخير زاحفاً.

وأعادت شمس نشر الخبر الذي أوردته وكالة “روسيا اليوم”. عبر “تويتر” وعقبت ساخرة: “نابليون بونابارت ساب المماليك والجيوش وقعد يمضي على الاطباق بصوت عادل امام”.

وتابعت: “يعني القناة الروسية سايبة الحرب واوكرانيا والخراب الي يخرب بيوتكم وجالسين تدورون اخبار خايسة ياولاد شحيبر”.

تطعيم أثيوبي

كما هاجمت الفنانة الكويتية موقع قناة “ام تي في” اللبنانية الذي أورد نفس الخبر، وعقبت: “لما يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي”

واستمرت شمس في هجومها، منهم أحد الحسابات المختصة بأخبار المشاهير. وكتبت: “الله يلعنكم من اعلام خايس”.

حيث تبين أن الفيديو المتداول هو مجرد مشهد تمثيلي نشرته الفنانة الكويتية عبر حسابها على “تيك توك”.

وجسدت شمس بالفيديو دور الحبيبة المخدوعة التي خذلها حبيبها، وأدت المشهد على أنغام أغنية “تترجى فيا “للفنان المصري إيهاب توفيق.

إطلالة فاضحة

وقبل أسابيع، تعمدت شمس الخروج بإطلالة فاضحة وإثارة الغرائز، لأجل لفت الأنظار إليها وزيادة عدد متابعيها.

وظهرت بفيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، أظهرها شبه عارية من الأسفل حيث ارتدت ملابس ضيقة جدا وشفافة أقرب لجلد الإنسان.

شمس الكويتية في احدث ظهور pic.twitter.com/SfTBbovxOK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 2, 2022

وكانت شمس تتمايل أمام الكاميرا بطريقة خادشة، بينما يسمع في الخلفية صوت سقوط المطر.

المصدر: (وطن – متابعات)

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