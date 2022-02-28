بنات فلاديمير بوتين .. تقرير محرج للزعيم الروسي ولغز ابنته السرية من علاقة غرامية

وطن – احتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى، بعدما بدأ في 24 فبراير 2022 غزو أوكرانيا، وشن هجومًا مدمرًا على الأراضي الأوكرانية في أكبر عملية عسكرية من نوعها بأوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي خطابه المتلفز في 23 فبراير 2022، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا ستشارك في “عملية عسكرية خاصة” هدفها حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل الإبادة الجماعية لنظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وما يدعي بوتين أنه يريده هو “نزع السلاح من أوكرانيا. فضلاً عن تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين إلى العدالة”، بحسب موقع “thelist”.

كما ينشر الرئيس بوتين دعاية يعتقد الكثيرون أنها تهدف إلى إرساء الأساس للمساعدة في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية الحالية.

ويوضح مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية في مركز أبحاث CNA: “إنها عملية عسكرية بأهداف حرب قصوى، وهدفها النهائي هو تغيير النظام”.

وقبل أيام قليلة من الغزو، ذكرت صحيفة الغارديان أن القناة الأولى التي تديرها الدولة الروسية كانت تعرض مقطع فيديو يظهر “هجمات” أوكرانية مزيفة يُعتقد أنها نفذتها “GRU” النسخة الروسية من وكالة المخابرات المركزية.

هؤلاء بنات فلاديمير بوتين

ولفت التقرير إلى أن عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي لغز للعالم – وتمثل تناقض محير بالنسبة لمعظم الغرب.

وإذا تم ذكر بنات بوتين، فلن يتم الاعتراف بهما بالاسم، حيث ظلت المعلومات المتعلقة بهم هادئة للغاية لدرجة أنه حتى عند ظهورهم علنًا لا أحد يعرف من هو والدهم ويظل دائمًا متسقًا مع الطريقة التي يريد الكرملين التعامل معها.

هذا ما نعرفه عن ابنتيه: “كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا” ابنتا الرئيس الروسي من زوجته السابقة ليودميلا شكريبنيفا التي أبلغت “بيزنس إنسايدر” عن طلاقها من بوتين في عام 2013.

وسبق أن نقل موقع حكومي عن “شكريبنيفا” قولها:”ليس كل الآباء محبين لأطفالهم كما هو. وقد أفسدهم دائمًا بينما كنت أنا من اضطررت إلى تأديبهم”.

وبينما ولدت فورونتسوفا في لينينغراد، يوضح موقع Business Insider أن تيخونوفا ولدت في ألمانيا. حيث عاشت العائلة حتى عام 1996 خلال فترة عمل بوتين مع KGB.

وتم سحب الفتاتين من المدرسة بمجرد أن أصبح بوتين رئيسًا ، وذهبت إلى الجامعة تحت أسماء مستعارة وفقًا لـ Express.

وفورونتسوفا هي باحثة طبية، درست علم الأحياء ثم الطب في موسكو. وفقًا لموقع Business Insider. كما أنها متزوجة ولديها طفل، وقال بوتين لأوليفر ستون في عام 2017 إنه نادرًا ما يراه.

والتحقت تيخونوفا بالجامعة للدراسات الآسيوية وشوهدت في يونيو 2021 وهي تتحدث في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

هل لدى فلاديمير بوتين ابنة ثالثة سرية؟

ووفقًا لصحيفة “US Sun” فإنه على الرغم من أن فلاديمير بوتين لديه رسميًا ابنتان فقط، فقد يكون هناك سر ثالثًا يكمن في مكان ما هناك.

ولطالما رفض بوتين الاعتراف بوجود هذه الطفلة السرية المزعومة، لكن الشائعات استمرت في الانتشار بأنها موجودة وتزعم بعض المصادر أنها تعرف من هي.

كما يُزعم أن الزعيم المثير للجدل أنجب الطفل أثناء علاقة غرامية. وهذا على الأرجح سبب تحفظه الشديد على مناقشة الأمر علنًا.

هذا وتزعم تقارير لم يتم التحقق منها أن مصممة الأزياء البالغة من العمر 18 عامًا “ودي جي لويزا روزوفا” هي ابنة بوتين الثالثة السرية.

وتكتسب Rozova شعبية ببطء على Instagram ، وكما أشير ، فهي تحمل أكثر من تشابه عابر مع والدها المزعوم.

ونادرًا ما تنشر روزوفا صورًا كاملة لوجهها وهي معروفة أيضًا باسم إليزافيتا كريفونوجيخ ، هي ابنة عشيقة بوتين السابق المزعوم سفيتلانا كريفونوجيخ.

كما كشفت وسائل الإعلام الروسية المعارضة عن هويتها في عام 2021 ، مما زاد من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بروزوفا بشكل كبير ، رغم أنها لم تعلق على الأمر على العام.

ومع ذلك أخبرت روزوفا جي كيو الروسية بأنها قد تبدو “شبيهة” ببوتين الشاب ، لكنها لم تذهب أبعد من ذلك.

التقارير “ليست مقنعة للغاية”

وفي غضون ذلك ، عندما أُسقطت القصة المروعة في البداية، زعم المتحدث باسم بوتين أن التقارير “ليست مقنعة للغاية” و “لا أساس لها من الصحة بحكم الأمر الواقع”.

وفقًا لغراتسيا ديلي ، عندما سئلت عما إذا كانت الشائعات قد جلبت لها أي اهتمام سلبي من قبل الصحفي أندري زاخاروف ، الذي نشر القصة ، أجابت روزوفا: “أنا ممتنة جدًا لفرصة أن أكون في دائرة الضوء”.

ونشر صديق سابق الصور المزعومة لبنات فلاديمير بوتين.

وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست” فإنه في عام 2020، تم نشر الصور على الموقع الإلكتروني لمقرب سابق من فلاديمير بوتين. وهو الملياردير المشين سيرجي بوجاتشيف، بدعوى أنهما ابنتيه “السريين”.

كما خسر بوجاتشيف مؤخرًا دعوى قضائية ضخمة بقيمة 12 مليار دولار ضد روسيا. وهو ما قد يفسر سبب قراره مشاركة صور ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا. اللذان لم يتم الاعتراف علنًا بأنهما أبناء الرئيس ، على الرغم من أنهما يُعتقد عمومًا أنهما كذلك.

إلى جانب الصور التي تظهر النساء في سن المراهقة يتسكعن مع أطفاله، كتب بوجاتشيف: “صداقة الشباب تدوم إلى الأبد !!!”.

وتم تصويرهم داخل الكرملين وفي مقر إقامة بوجاتشيف في ذلك الوقت، والذي كان يقع في موسكو. ويظهرون أيضًا وهم يستمتعون بحفل خاص.

وفي عام 2015، أدلى بوتين بتعليق نادر عن فتياته ، متهورًا حول مدى “فخره” بوظائفهن وقدرتهن على التحدث بلغات متعددة.

إلا أنه رفض ذكر اسمهم ، قائلاً بحزم: “أنا لا أناقش أسئلة تتعلق بأسرتي. إنهم ليسوا منخرطين في الأعمال أو السياسة. إنهم لا يدفعون من أجل ذلك”.

(المصدر: thelist)

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