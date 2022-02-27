زوجة زيلينسكي watanserb.com
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا
الهدهد

زوجة زيلينسكي تحمل السلاح ضد الروس.. حقيقة الصورة التي غزت المواقع (شاهد)

كتب باسل النجار
0

وطن – انتشرت على مواقع التواصل صورة تظهر جندية أوكرانية، ادعى ناشطون أنها أولينا زيلينسكي، السيدة الأولى لأوكرانيا.

وأولينا زيلينسكي هي زوجة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

ونشرت وكالة “رويترز” الصورة المنسوبة زورا لزوجة الرئيس الأوكراني، حيث تم “الإعجاب” بها أكثر من 1200 مرة في مكان واحد.

كما تم نشر هذه الصورة التي لا تمت بصلة لزوجة زيلينسكي، في أكثر من مكان وتداولها النشطاء على نطاق واسع وأخذت شهرة على مواقع التواصل.

وزعم مشاركو الصورة أنها تعود لسيدة أوكرانيا الأولى، وهي ترتدي الزي العسكري الأوكراني وتشارك في مقاومة المحتل الروسي.

هذا وأكد فريق “رويترز” للتحقق من صحة الأخبار، أن هذه الصورة عبارة عن صورة مخزنة لامرأة يُقال إنها جندية أوكرانية ومتاحة للشراء في istock و Alamy.

بينما يعود تاريخ الصورة إلى 22 أغسطس 2021 ، وكتب عليها: “بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا. مجندة أوكرانية تبتسم بالزي العسكري في شارع خريشاتيك.”

وفقًا لـ Istock و Alamy ، تم التقاط الصورة بواسطة فولوديمير زاخاروف ، المصور المقيم في كييف.

من هي أولينا زيلينسكي؟

جدير بالذكر أن أولينا زيلينسكي هي زوجة رئيس أوكرانيا الحالي فولوديمير زيلينسكي، وولدت في 6 فبراير 1978.

وتزوجت أولينا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في عام 2003 ولديه ابن منه، وهي خريجة جامعة كريفي ريه الوطنية.

وتعمل زيلينسكي كاتبة ومهندسة معمارية، كما تتحدث الإنجليزية والروسية والأوكرانية.

في حين كانت أولينا في 12 يونيو 2020، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا وبعد أربعة أيام تم إدخالها إلى المستشفى، وتم إخراجها في 3 يوليو 2020 مع استمرار العلاج المنزلي للالتهاب الرئوي الثنائي.

وقبل أيام نشر “زيلينسكي” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو معانقًا زوجته ويقول: “من المهم جدًا الآن أن نظهر للجميع أننا معًا، ونحن في المنزل، ونحن في أوكرانيا”.

https://www.instagram.com/p/CZ-D_xKghp8/

فيما قالت زوجته وهي تمسك باقة من زهر الأقحوان بيدها: “أحبوا أوكرانيا!”.

بينما يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا دخلت يومها الرابع، فيما أفادت السلطات الأوكرانية السبت أن ما لا يقل عن 198 مدنيا قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي.

هذا وتكثف روسيا منذ الأمس القصف على كييف ومدن أخرى بينها خاركيف في الشرق.

(المصدر: رويترز – وطن)

اقرأ أيضا

فولوديمير زيلينسكي .. من لعب دور الرئيس على التلفزيون إلى قيادة المقاومة الأوكرانية

زيلينسكي يشكر أردوغان على منعه عبور السفن الحربية الروسية من مضيق البوسفور

حُب في زمن الحرب .. الرئيس الأوكراني يتحدّى الغزو بالقُبُلات مع زوجته (فيديو)

50 ألف قتيل وملايين اللاجئين.. تقدير أمريكي:الغزو يطيح بزيلينسكي في يومين وأوكرانيا منطقة منكوبة

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

حقيقة مقتل ماغوميد توشايف ذراع قاديروف الأيمن وإبادة رتل كامل من القوات الشيشانية…

غير مصنف

“ليبيا لمصر زي أوكرانيا لروسيا”.. عمرو أديب يلمح بتكرار سيناريو الغزو في…

الهدهد

“اذهبوا للجحيم”.. تسريب لجنود كتيبة أوكرانية أبادها الروس في جزيرة الأفعى…

الهدهد

ما بعد حرب روسيا على أوكرانيا.. لن يكون هناك شيء على حاله!

الهدهد

ما هو موقف المغرب من حرب روسيا على أوكرانيا؟ .. بيان رسمي

الهدهد

فيديوهات مضللة ملأت المواقع مع بدء الغزو الروسي .. إليكم أشهرها (شاهد)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More