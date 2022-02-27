زوجة زيلينسكي تحمل السلاح ضد الروس.. حقيقة الصورة التي غزت المواقع (شاهد)

وطن – انتشرت على مواقع التواصل صورة تظهر جندية أوكرانية، ادعى ناشطون أنها أولينا زيلينسكي، السيدة الأولى لأوكرانيا.

وأولينا زيلينسكي هي زوجة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

This is the First Lady of #Ukraine. pic.twitter.com/GwE0sd6nM0 — Social Triger (@socialtriger) February 26, 2022

ونشرت وكالة “رويترز” الصورة المنسوبة زورا لزوجة الرئيس الأوكراني، حيث تم “الإعجاب” بها أكثر من 1200 مرة في مكان واحد.

كما تم نشر هذه الصورة التي لا تمت بصلة لزوجة زيلينسكي، في أكثر من مكان وتداولها النشطاء على نطاق واسع وأخذت شهرة على مواقع التواصل.

وزعم مشاركو الصورة أنها تعود لسيدة أوكرانيا الأولى، وهي ترتدي الزي العسكري الأوكراني وتشارك في مقاومة المحتل الروسي.

هذا وأكد فريق “رويترز” للتحقق من صحة الأخبار، أن هذه الصورة عبارة عن صورة مخزنة لامرأة يُقال إنها جندية أوكرانية ومتاحة للشراء في istock و Alamy.

بينما يعود تاريخ الصورة إلى 22 أغسطس 2021 ، وكتب عليها: “بروفة العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا. مجندة أوكرانية تبتسم بالزي العسكري في شارع خريشاتيك.”

وفقًا لـ Istock و Alamy ، تم التقاط الصورة بواسطة فولوديمير زاخاروف ، المصور المقيم في كييف.

من هي أولينا زيلينسكي؟

جدير بالذكر أن أولينا زيلينسكي هي زوجة رئيس أوكرانيا الحالي فولوديمير زيلينسكي، وولدت في 6 فبراير 1978.

وتزوجت أولينا من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في عام 2003 ولديه ابن منه، وهي خريجة جامعة كريفي ريه الوطنية.

وتعمل زيلينسكي كاتبة ومهندسة معمارية، كما تتحدث الإنجليزية والروسية والأوكرانية.

في حين كانت أولينا في 12 يونيو 2020، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا وبعد أربعة أيام تم إدخالها إلى المستشفى، وتم إخراجها في 3 يوليو 2020 مع استمرار العلاج المنزلي للالتهاب الرئوي الثنائي.

وقبل أيام نشر “زيلينسكي” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو معانقًا زوجته ويقول: “من المهم جدًا الآن أن نظهر للجميع أننا معًا، ونحن في المنزل، ونحن في أوكرانيا”.

https://www.instagram.com/p/CZ-D_xKghp8/

فيما قالت زوجته وهي تمسك باقة من زهر الأقحوان بيدها: “أحبوا أوكرانيا!”.

بينما يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا دخلت يومها الرابع، فيما أفادت السلطات الأوكرانية السبت أن ما لا يقل عن 198 مدنيا قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي.

هذا وتكثف روسيا منذ الأمس القصف على كييف ومدن أخرى بينها خاركيف في الشرق.

(المصدر: رويترز – وطن)

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