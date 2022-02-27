ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد المثير على الأهلي (فيديو)

وطن – نجح فريق الاتحاد من تحقيق الفوز المثير والصعب على نظيره الأهلي برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في مباراة قمة منافسات الجولة ال22 من الدوري السعودي الممتاز على ملعب ” استاد الأمير عبد الله الفيصل”.

الاتحاد والفوز الثمين على الأهلي

وافتتح فريق اتحاد جدة أولى أهداف اللقاء في شباك الأهلي. عن طريق النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله الملقب ب ” الجلاد” في الدقيقة ال7، وعاود ذات اللاعب لهز الشباك بهدف الثاني في الدقيقة ال21.

🎬| بما إن النتيجة مافيها جديد، خلينا التجديد في محتوى ⁧#انسايد_اتي⁩ 😁

تفضل يا متصدر وانبسط 🙏💛

https://t.co/U4zhWlBtj0 pic.twitter.com/n77p3uGAab — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 27, 2022

وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثالث لفريق الاتحاد السعودي “العميد” في الدقيقة ال41، كما وقلص فريق الأهلي نتيجة المباراة بإحراز الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال47. عن طريق كارلوس إدواردو.

المغربي حمد الله والهدف القاتل

وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ال49 من توقيع عبد الباسط هندي، كما وأدرك الفريق هدف التعادل مع فريق الاتحاد في الدقيقة ال73. عن طريق محمد المجحد، وعاد المخضرم حمد الله ليسجل الهدف القاتل. في الأولى من الوقت البديل من ركلة جزاء.

#الاتحاد يكسب #الأهلي ✅

ويصل إلى النقطة 51 🔝

في صدارة الترتيب 📊 📸 صور المباراة 👈 https://t.co/5ErBmr5nUK pic.twitter.com/8RWwHYe7aR — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

كما وشهدت المباراة المثيرة بين كلا الفريقين، طرد النجم محمد الخبراني لاعب في الأهلي السعودي في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

وينفرد فريق الاتحاد في صدارة قائمة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 51 نقطة، ويليه بفارق كبير فريق النصر في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

💪 المتصدر @ittihad ينتصر في #ديربي_جدة ويواصل صدارته ترتيب الدوري 🟡🔝. pic.twitter.com/GQ9rEOXjyJ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 26, 2022

وفي المركز الثالث آتى فريق الشباب برصيد 40 نقطة، كما وجاء حامل اللقب فريق الهلال في المركز الرابع. برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس فريق ضمك برصيد 36 نقطة.

وفي المركز السادس آتى فريق أبها برصيد 28 نقطة، أما في المركز السابع فريق الفيحاء برصيد 27 نقطة. وجاء فريق الثامن فريق الرائد برصيد 26 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الأهلي والطائي برصيد 25 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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