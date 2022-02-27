مباراة الاتحاد والأهلي في قمة الدوري السعودي watanserb.com
مباراة الاتحاد والأهلي في قمة الدوري السعودي
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ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد المثير على الأهلي (فيديو)

منافسات الجولة ال22 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح فريق الاتحاد من تحقيق الفوز المثير والصعب على نظيره الأهلي برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في مباراة قمة منافسات الجولة ال22 من الدوري السعودي الممتاز على ملعب ” استاد الأمير عبد الله الفيصل”.

الاتحاد والفوز الثمين على الأهلي

وافتتح فريق اتحاد جدة أولى أهداف اللقاء في شباك الأهلي. عن طريق النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله الملقب ب ” الجلاد” في الدقيقة ال7، وعاود ذات اللاعب لهز الشباك بهدف الثاني في الدقيقة ال21.

وسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثالث لفريق الاتحاد السعودي “العميد” في الدقيقة ال41، كما وقلص فريق الأهلي نتيجة المباراة بإحراز الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال47. عن طريق كارلوس إدواردو.

المغربي حمد الله والهدف القاتل

وجاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ال49 من توقيع عبد الباسط هندي، كما وأدرك الفريق هدف التعادل مع فريق الاتحاد في الدقيقة ال73. عن طريق محمد المجحد، وعاد المخضرم حمد الله ليسجل الهدف القاتل. في الأولى من الوقت البديل من ركلة جزاء.

كما وشهدت المباراة المثيرة بين كلا الفريقين، طرد النجم محمد الخبراني لاعب في الأهلي السعودي في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري السعودي

وينفرد فريق الاتحاد في صدارة قائمة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 51 نقطة، ويليه بفارق كبير فريق النصر في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق الشباب برصيد 40 نقطة، كما وجاء حامل اللقب فريق الهلال في المركز الرابع. برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس فريق ضمك برصيد 36 نقطة.

وفي المركز السادس آتى فريق أبها برصيد 28 نقطة، أما في المركز السابع فريق الفيحاء برصيد 27 نقطة. وجاء فريق الثامن فريق الرائد برصيد 26 نقطة، وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريقا الأهلي والطائي برصيد 25 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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