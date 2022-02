زيلينسكي يشكر أردوغان على منعه عبور السفن الحربية الروسية من مضيق البوسفور

وطن – شكر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على منع تركيا للسفن الروسية الحربية من المرور عبر مضيق البوسفور، بحسب زيلينسكي فيما لم تعلق تركيا على هذا الأمر.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قال زيلينسكي ما نصه:”أشكر صديقي السيد الرئيس رجب طيب أردوغان وشعب تركيا على دعمهم القوي.”

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022